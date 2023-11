Simone Claudio Giagoni, trabajador del Bar Alaska de Palma: «Sabemos que en algún momento el Alaska se acabará»

Simone Claudio Giagoni lleva trabajando en el mítico bar Alaska desde que cumplió la mayoría de edad. «Todo lo que sé me lo enseñaron aquí», asegura, aunque no despeja las dudas que planean sobre la posible clausura del quiosco ante la propuesta de reforma de la plaza del Mercat planteada por Ayuntamiento de Palma, que se llevará a cabo durante esta legislatura.

El Alaska lleva desde 2007 operando sin concesión, y ahora el nuevo plan de remodelación de la plaza del Mercat ha generado cierta incertidumbre. ¿Ustedes saben qué pasará?

Llevamos así justo desde el año en el que entré, en 2007. Nosotros nos enteramos de estas cosas por los periódicos, cada octubre y noviembre siempre sale algo. No sabemos muy bien que pasará.

Desde su punto de vista, ¿qué actuaciones se deberían realizar en la plaza del Mercat?

En mi opinión, debería reformarse. No se puede dejar así. Deberían decidir ya qué hacen con el quiosco, porque llega a ser cansino. Han reformado toda la calle de Nuredduna y aquí que estamos en el centro no se puede dejar así, lo han dejado tirado. Yo lo reformaría, tendría en cuenta el tema de los baños. Aquí pasa la abuela con los tacones y se cae porque el suelo está fatal. Da un poco de asco porque estamos en pleno centro.

Existe la posibilidad de reubicarlo, algo que obligaría a derruirlo.

Si es para tirarlo abajo y moverlo de sitio no, porque habría que ponerse al día con la normativa europea, la ley de sanidad, y todo eso. No es tan fácil. Para mí que lo van a reconstruir como un chiringuito pequeño, y si lo mueven de sitio, va a desaparecer

Entonces, no saben si la concesión va a salir a concurso o si hay más empresas interesadas en regentar el local.

Seguro que sí. El quiosco tendrá muchos novios, seguro. Yo creo que si sale a concurso no va a ser el mismo chiringuito, ya que si se tienen que poner al día con todas las leyes nuevas y todo eso no va a ser cogerlo y abrirlo. Va a ser un poco más ‘jodido’. Ya me contaron la historia del chiringuito de aquí al lado en la plaza de las Tortugas, que lo quitaron, lo sacaron a subasta y no lo cogió nadie. Desapareció solo.

En caso de que se pretenda reformar el quiosco, o cambiar de ubicación el puesto, ¿ustedes intervendrían?

Eso ya sería cosa de la empresa, pero creo que sí. De todos modos, esto siempre está en el aire, y como nosotros nos enteramos por los periódicos, siempre es lo mismo. Lo que pasa es que estamos llegando a un punto en el que la plaza hay que reformarla.

¿Hay opciones de que el Alaska desaparezca?

Nosotros vivimos día a día. Llevo trabajando desde el 2007 aquí, y sabemos que antes o después va a pasar. Lo se yo y todos los demás compañeros. Sabemos que en algún momento el Alaska se acabará. O se acaba el quiosco, o mi jefe se jubila, pero por una cosa o por otra nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Y como te he dicho, según mi opinión, si lo mueven de sitio habría que gestionar mil historias de permisos, el almacén, etc., por lo que sería muy complicado mantenerlo.

¿Les gustaría que las instituciones hablasen con ustedes directamente?

A lo mejor hablan con mi jefe o con la oficina, pero es raro porque no tenemos ninguna información. Ya sabemos que en octubre o noviembre saldremos en el periódico. Por una cosa o por otra, nos hacen publicidad (entre risas).

Diecisiete años trabajando aquí dan para mucho

La verdad es que sí. Yo he visto el barrio cambiar, y hay gente que me ha visto crecer y yo a ellos. Entré con 18 años. Por aquí ha pasado el tenista Carlos Moyà, el jugador alemán Bastian Schweinsteiger, y hasta la reina Sofía estuvo aquí tomando horchata. Han venido unos cuantos, sí.

Este lugar se ha convertido en un clásico de Palma

Sí, pero hay que entender que las cosas no son eternas. Todo se puede acabar, y hay veces en las que no se puede hacer nada.

Además, si desapareciese el Alaska, el barrio perdería un poco de vida

Eso es una realidad. Mucha gente conoce la plaza por el quiosco. Si les hablas de la plaza del Mercat te dirán: ‘¡Ah sí, donde el Alaska!’. Aún así no dejamos de estar en pleno centro, pero se ha convertido en algo muy importante.

¿Qué ha significado para usted el Alaska?

Para nosotros ha sido muy importante. Yo empecé a trabajar aquí porque me estaba comiendo un bocata en la acera de enfrente y me vinieron a buscar. Estaba esperando a un amigo, me preguntaron si querría trabajar aquí y mira, 17 años llevo ya.

¿Les da miedo que termine cerrando?

No. Al menos yo soy joven. Si termino aquí tendré que empezar con mi carrera de emprendedor. Yo siempre seré fiel al Alaska, no voy a abandonar el barco, pero si esto se acaba la vida sigue y me iría agradecido por todo lo que me han enseñado y toda la gente que he conocido. Todo lo que sé me lo enseñaron aquí.