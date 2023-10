Pensar, compartir... | Regalo póstumo con afán de protagonismo

El cementerio viejo de Palma, Son Tril·lo, es un museo al aire libre. Desde sus comienzos, a mediados del siglo XVIII, ha ido creciendo sabiendo conservar el atractivo de lo antiguo en las zonas históricas, con un cierto hacinamiento y la impronta del paso del tiempo en escaleras irregulares, piedras descolocadas, herrumbre en algunos cerramientos ornamentales, líquenes... Detalles que a mí me gustan, porque, sin llegar al abandono, una cierta decadencia aporta belleza.

El domingo lo recorrí entrando por la puerta principal. Esa no es la parte más antigua. Para llegar a ella hay que recorrer cualquiera de las vías que lo atraviesan hasta las capillas y mausoleos más sobresalientes, y asomarte desde allí al espectáculo de la gran extensión de tumbas que, unos metros más abajo, se muestra ante nuestros ojos.

En esa visión panorámica desde hace unos días destaca, al fondo, un arco a modo de puerta mucho más alto que el resto de elementos de su entorno. Un arco que, en el temprano anochecer de media tarde, se ve iluminado, exhibiendo aún más su voluntad de protagonismo.

Si bajas y te adentras por los caminos laterales de ese sector del Camposanto, entre cruces, ángeles y simbolismos de eternidad, llegas al citado arco, y lo que perturba el entorno no es solo el tamaño excesivo y su iluminación. El silencio, algo tan unido al ambiente de ese lugar, ahora desaparece sustituido por el borboteo de seis surtidores de agua que brinca cayendo y levantándose animosa una vez tras otra. Un sonido siempre agradable excepto aquí, en donde mi sentimiento fue de intromisión. Por si no bastara con la invasión monumental del arco de hierro y madera, la fuente condiciona aún más el recogimiento y la soledad del lugar.

No entro a valorar la belleza o calidad de la intervención artística que les he descrito. Cuestiono la idoneidad del lugar y especialmente su clara ambición de protagonismo. Y eso es lo que más me molesta.

Se trata de un regalo póstumo del anterior equipo de gobierno municipal. Una intervención tan notoria que llama la atención que nunca la anunciaran, ni la explicaran, ni sacaran pecho por ella. Es habitual que los políticos se fotografíen junto a sus proyectos impactantes y manifiesten su orgullo por los mismos. No ha sido el caso.

Si buscamos en la hemeroteca, se ve cómo solo se informó de unos arreglos, y cito textualmente: «Anunciamos el inicio de las obras de la denominada Fase II que afectan a la parte antigua del cementerio en Son Tril·lo. Con esta actuación se dará continuidad al proyecto de esponjamiento de sepulturas iniciado hace unos años consistentes en el esponjamiento de varias zonas densamente ocupadas y la mejora y adaptación de los viales». Y nada más al respecto.

Raro ¿verdad? Si tan orgullosos estaban, lo normal hubiera sido anunciar su proyecto de fuente y arco.

Más grave aún es el hecho de que el cementerio de Palma tenga un nivel de protección patrimonial elevado, y que cualquier intervención que se haga en él tiene que contar con el permiso de la comisión de Centro Histórico y Catálogo. La intervención descrita no fue sometida al debate de la comisión.

Incumplimiento y secretismo que probablemente salga gratis a quien no ha hecho las cosas bien. A la ciudadanía, al contrario, la cosa nos saldrá cara. Si la comisión decide que se traslada o se elimina, habrá gastos de nueva obra. Si la conclusión es que se mantenga, el coste será otro.

En mi paseo dominical crucé el arco y seguí mi camino hasta la zona más moderna, la de Son Valentí. Allí, tumbas y nichos tienen un control estético severo. Las losas y lápidas son todas iguales, y si quieres poner una jardinera debe ser a conjunto con el resto. Ese rasero me parece acertado porque no establece distinciones tras la muerte, que ya nos iguala de por sí.

Junto al nicho de mis padres estuve hablando con dos mujeres que colocaban ciclámenes en una de esas jardineras a juego. Durante todo el año se esfuerzan en mantener allí algunas plantas vivas. No las conocía, pero de vez en cuando se las he regado cuando voy a mantener al estoico incienso que vive en las macetas de la estrecha repisa del nicho de mi familia. En la conversación nos prometimos cuidados mutuos.

Maravilloso lugar el cementerio de Palma en el que se respira otro ambiente y que esta semana Maribel Bennázar nos ha ayudado a comprender mejor con un libro dedicado a la obra de su abuelo «s’arquitecte» Gaspar Bennazar. Un libro espléndido que les aconsejo y que demuestra la constancia, sabiduría y buen gusto de Maribel, una mujer que además de crear una gran familia y rendir homenaje a su antepasado ilustre, es una apasionada de la historia y de su didáctica.

Pasear teniendo más información, nutre el espíritu y compensa un poco los trágalas que se imponen.