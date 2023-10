PP y Vox rechazaron ayer una proposición del PSIB para crear una comisión no permanente para seguir la tramitación de las solicitudes de proyectos con cargo a los fondos europeos Next Generation. «Es una propuesta que llega muy tarde, ustedes gobernaban cuando hubo la gran demanda de fondos y empezaron a gestionarlos. Cuando gobernaban debieron haber sido generosos y abiertos, y crear una comisión donde todos los partidos participaran», justificó la regidora del PP, Mercedes Celeste, durante la comisión de Cuentas, Economía y Recursos Humanos previa al pleno del próximo jueves.

Rosario Sánchez, portavoz socialista, defendió la creación de la comisión después de que el actual equipo haya renunciado a 13 millones de una convocatoria de 50 millones de euros para proyectos de movilidad sostenible y lucha contra el cambio climático. «Es muy grave», criticó Sánchez. «Y hay otros veinte más en trámite de concesión, estaremos muy pendientes», añadió. Con esos 13 millones de euros que no se van a poder ejecutar el anterior Consistorio tenía previsto financiar la expansión de bicipalma a más barrios, la compra de 18 buses eléctricos y tres de hidrógeno, el eje cívico de Colliure y mejoras de accesibilidad.