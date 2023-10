«El barrio no acaba aquí». Los vecinos del Coll d’en Rabassa llevan años reivindicando aceras más anchas en el barrio para facilitar la movilidad de los peatones. «Es un problema crónico que arrastramos desde hace tiempo y una reivindicación vecinal que viene de lejos. Hay aceras por las que casi no se puede pasar», explica el presidente de la asociación de vecinos, Joan Forteza. Una pintada aparecida estos días en una pared que rodea el Casal del Barri recuerda esta antigua reclamación: «El barrio no acaba aquí. Necesitamos aceras».