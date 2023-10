Progreso en Verde ha denunciado que el Defensor del Pueblo ha solicitado por segunda vez al Ayuntamiento de Palma que responda a los escritos presentados por el partido animalista en relación a los caballos de las galeras.

"En agosto hizo un primer requerimiento a Cort ante la tardanza en responder a nuestros escritos", ha señalado Progreso en Verde. Aunque esos escritos se referían a denuncias ocurridas durante la pasada legislatura, "quien debe contestar es el actual equipo de gobierno, ya que el requerimiento no es a los partidos políticos, es a la institución".

El partido animalista ha informado de que el pasado 10 de octubre el Defensor del Pueblo mandó un nuevo requerimiento al Ayuntamiento. "Ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó, se le informa de que con esta misma fecha se ha solicitado su remisión urgente", reclamó a Cort el Defensor del Pueblo.

"¿Los caballos están vivos?"

"El Ayuntamiento sigue bloqueando información sobre el servicio de transporte de galeras. Ya no solo debe contestar a los escritos de la anterior legislatura, también debe hacerlo a los escritos de la actual, que ya superan los tres meses. A día de hoy, ni una sola respuesta. ¿Cómo están los caballos de las galeras inmovilizadas? ¿Están vivos? ¿Saben dónde están? ¿Los 'establos' cumplen con la ley? Seguramente no pueden responder porque no se han preocupado de comprobarlo. No se puede mantener un servicio de galeras totalmente incontrolado. Hay caleseros que siguen incumpliendo las normativas y leyes sin preocuparse en absoluto. ¿Trato de favor?", se pregunta Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde.