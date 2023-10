Se encuentra en la calle Camí dels Reis de Palma, entre la rotonda de Son Rapinya y el colegio de Madre Alberta. Tiene otra pareja con la misma disposición al principio de la vía. Fue situado en ese enclave de la calle muy recientemente, tras las obras de urbanización que se concluyeron el pasado 10 de septiembre. Su ubicación da la espalda a la calle y al carril bici. Carece de sombra alguna que lo resguarde en las horas de sol. Y no tiene más vistas que un muro de marés insalvable, la pared que lo separa de las pistas de tenis y pádel del polideportivo del colegio La Salle que hay detrás, pero sin ofrecer al usuario la más mínima posibilidad de contemplar los partidos que allí se disputan, salvo que abandone el banco y se ponga de pie.

Si a la hora de ubicar y anclar un banco en una vía pública se atiende sobre todo a criterios de utilidad o favorecer las necesidades del entorno en el que se sitúa, el ubicado en ese tramo de Camí dels Reis solo cumple con la función de aliviar las esperas a los alumnos o padres que transitan la zona durante las horas de entrada y salida de los colegios, a unos pocos, porque solo hay dos bancos, aunque su disposición parece contradecir la más idónea.

Con su emplazamiento de cara a un muro y no a la calle, le niega al usuario cualquier posibilidad de observación de la vía si está esperando una cita o aguardando el momento en que vengan a recogerle en coche o a pie a la salida de clase, o disfrutando del simple entretenimiento de observar el trasiego de la calle, el carril bici el paisaje del entorno, muy frenético en horas punta, muy tranquilo el resto del día y los fines de semana. Tampoco está resguardado del sol, aunque hay alcorques en la vía, pero en ellos todavía no se ha plantado árbol alguno.

Si lo que se pretendía era dejar un espacio libre para los peatones, en una zona muy transitada también a pie en las horas de entrada y salida a los colegios, se hubieran podido disponer el l banco con el respaldo pegado al muro, la parte opaca de la ví,a que nada le aporta al usuario, lo que habría permitido alejar este elemento del mobiliario urbano todavía más del carril bici y la calzada que en su actual enclave sin negar la vista a los ciudadanos.

En el Paseo Marítimo de Palma y El Molinar los bancos que forman parte del mobiliario urbano de primera línea miran al mar. En la plaza de España, crean un espacio de encuentro en torno a la estación meteorológica de Gaspar Bennàzar, de 1910. En la Rambla y el Born miran al centro del paseo. Y en el mencionado tramo de la calle Camí del Reis miran al muro.

La urbanización de este tramo de la vía se completará con las obras de desdoblamiento entre la rotonda de Gènova y el colegio Madre Alberta, tramo todavía cerrado al tráfico cuyos trabajos concluirán en julio de 2024, según la última previsión del Ayuntamiento de Palma.