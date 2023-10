El Ayuntamiento de Palma insiste en un aparcamiento subterráneo en el Paseo Marítimo

El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento, Óscar Fidalgo, ha insistido en su deseo de construir un aparcamiento subterráneo en el Paseo Marítimo pese a que el nuevo presidente de la Autoritat Portuària, Javier Sanz, rechazó la pasada semana esta opción.

«No voy a parafrasear a Sanz ni a ponerme en su cabeza, pero interpreté algo que está alineado con lo que yo he dicho en varias ocasiones y es que no deseamos bajo ningún concepto que se paralice el proyecto de construcción del Paseo Marítimo porque sería malo para todo el mundo. Y también he dicho que cuando esté hecha la reforma, los aparcamientos serían una adicción y no una modificación del proyecto actual. Yo sigo en mis trece», ha indicado Fidalgo.

El regidor ha evitado descartar que ese aparcamiento se ejecute mientras duren las obras de reforma del Paseo Marítimo -"ya se verá"-, ha señalado. "Pero es cierto que al coexistir dos proyectos de envergadura en un mismo espacio temporal puede provocar disfunciones que dificulten todavía más la movilidad por el Paseo Marítimo. Hay que ser conscientes de la realidad y perjudicar lo menos posible a vecinos y comerciantes", ha subrayado.