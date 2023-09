Anna Moilanen sobre la destitución de su adjunto por parte del Ayuntamiento: "Es una injerencia"

La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, ha expresado su "frustración" por la destitución de su director adjunto, Vicente Rodrigo. "Yo le nombré en 2016 y a partir de entonces mi objetivo fue consolidar la Oficina como una parte inalienable del Ayuntamiento. La destitución de Vicente ha sido una sorpresa; sorprende que se quiten recursos a un departamento que está teniendo buenos resultados y es frustrante no saber con qué recursos vamos a contar. Quiero recordar que nos dirigimos a ciudadanos muy vulnerables, somos un servicio gratuito alternativo a la administración de justicia. Con Vicente ya íbamos al límite y con una economía de guerra", ha manifestado Moilanen.

La portavoz de Cort, Belén Soto, ha justificado el cese de Rodrigo en la necesidad de cumplir el pacto de gobierno que el PP firmó con Vox "para hacer realidad el objetivo de restar duplicidades en el organigrama" del Ayuntamiento.

"No hay tal duplicidad", ha señalado Moilanen. "Van a sustituir a un funcionario por otro funcionario, eso es incomprensible. Yo lo entiendo como una injerencia dentro de la Oficina que no ocurre en otros departamentos del ayuntamiento. ¿A qué regidor se le nombra o se le quita un director general? Cada regidor ha nombrado a directores generales de su confianza. Y quiero recordar que él es funcionario, por lo que tiene un coste mínimo, y además seguirá trabajando dentro de la Oficina, pero no como adjunto. Es kafkiano", ha resumido la Defensora, que seguirá en el cargo al menos hasta 2026, cuando vence su mandato.

"Una situación muy incómoda"

Moilanen ha lamentado que estos últimos días haya estado en el foco. "No quiero esa situación, queremos servir al ciudadano y trabajar manteniendo un perfil bajo. Estamos viviendo una situación muy incómoda", ha señalado. "Se puede cuestionar la eficiencia de la Oficina, todo tiene margen de mejora, pero ha sido muy duro ver cómo se ha cuestionado su propia existencia", ha subrayado en referencia a Vox.