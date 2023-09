El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado esta mañana una nueva declaración patrimonial en la que reconoce ahora el valor catastral (no el de mercado) de sus ocho inmuebles, que asciende a 502.000 euros entre bienes de distinta titularidad.

La declaración ha aparecido esta mañana en la sede electrónica de la Oficina Anticorrupción, después de que Diario de Mallorca avanzara que su documentación obligatoria para tomar posesión en el cargo estaba incompleta. De hecho, en la página web también aparece ahora su declaración de la renta 2022 pendiente de validar, un registro que hasta ayer por la noche no constaba en la sede electrónica.

Desde el ayuntamiento de Palma aseguraron que la declaración había sido presentada a tiempo, pese a que el registro no ha aparecido hasta esta esta mañana en la página web de la Oficina. De haberse presentado hoy, se habría entregado fuera de plazo y podría ser incluso sancionable.

Respecto a sus bienes inmuebles, todos los que declara están en terreno urbano y tienen distintos valores, desde los 5.642 euros el más barato hasta 201.059 euros el más caro. Solo tres de los ocho inmuebles pertenecen al 100% a Martínez y, según consta en el documento, no obtiene rendimiento económico de ninguno de ellos.

En cualquier caso, en el documento presentado esta mañana, en el apartado de joyas, pieles, objetos de arte y antigüedades, el alcalde informa de que tiene en su posesión por lo menos un elemento, pero no precisa su valor. En esta declaración también ha desaparecido en primera instancia un detalle: la fecha de cese de su empresa el 16 de junio, que en el anterior documento sí constaba, y que en este tercer documento fue añadido horas más tarde.

Martínez también declara tener tres vehículos: un Volkswagen ID4 valorado en 35.000 euros, un Mercedes Benz valorado en 15.000 y un Seat 600 de 5.000 euros. Como se recordará, también tiene once cuentas bancarias con distintos porcentajes de titularidad (desde el 33% hasta el 100%), cuyo valor total ascienden a casi 180.000 euros. De esas once cuentas, siete son en Arquia Banca, entidad financiera especializada en profesionales, en la que tiene títulos por un valor de mercado de 3.050 euros.

Además, en la declaración consta que tiene dos seguros de vida, uno en Cajamar valorado en 21.564 euros y otro en la entidad mencionada, Arquia, por 93.629 euros.

Más abajo aparecen sus seis créditos e hipotecas, dos de ellas compartidas al 50%. En total, suman 788.000 euros. En el apartado de las empresas con las que está vinculado de alguna manera, ya sea por parentesco o por ser el propietario, aparecen cuatro entidades, tres de ellas del sector inmobiliario y una de compraventa y exposición de arte.

PSOE, Més y Podemos acusan al alcalde de "falta de transparencia"

Por otro lado, los partidos de la oposición han cargado contra el alcalde por su "opacidad desde que empezó la legislatura". La líder del grupo municipal socialista, Rosario Sánchez, y el portavoz de la formación, Francisco Ducrós, han acusado al primer edil de "ocultar su patrimonio" y de "ponerse por encima de la ley" al no haber cumplido con una "obligación inherente al cargo".

En una rueda de prensa en la que han denunciado "incumplimientos" en una serie de materias como movilidad o vivienda, los regidores Sánchez y Ducrós han considerado "muy grave" que el alcalde no haya presentado la documentación y han prometido "exigir explicaciones": "Esperemos que las dé hoy, inmediatamente".

Para los socialistas, esta situación denota "una realidad" que llevan advirtiendo semanas: "La ciudadanía no merece un alcalde que les mienta, que prometa cosas que sabe que no podrá hacer y sobre todo, que oculta su patrimonio, se esconda y no dé la cara", ha manifestado Ducrós. El grupo municipal ha aprovechado para hacer balance de los 100 primeros días del gobierno de Martínez (que se cumplen el próximo 25 de septiembre), en los que "ya se ha notado un empeoramiento del transporte público".

La líder de Més per Palma, Neus Truyol, también se ha manifestado al respecto: "Ocho viviendas no son pocas", ha manifestado. "¿Puede ser por eso que no les parece bien regular los precios o subir el IBI a quien tiene muchas viviendas?", ha cuestionado.

Por su parte, la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha lamentado la "falta de transparencia y el ocultamiento de información" y ha considerado que "no se trata de un caso aislado del PP", sino "su forma de hacer política". "Martínez esperaba que el PP de Prohens destruyera la Oficina antes de que estas irregularidades fuesen de dominio público", ha señalado.

La concejala 'morada' ha recordado también el caso de Marta Vidal, la única consellera que no ha publicado su declaración de bienes y ha aprovechado para subrayar que, en un contexto de emergencia habitacional en Palma, "es muy grave" que quienes se encargan de solucionar la crisis "sean multipropietarios": "Nunca defenderán los intereses de las mayorías porque sería gobernar contra sí mismos", ha manifestado.