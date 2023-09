Los nuevos horarios de la EMT de Palma, que hoy entran en vigor, han encendido el debate entre los grupos municipales del PP y el PSOE.

En un comunicado ayer por la mañana, los socialistas enumeraron la cantidad de líneas que vuelven a su horario normal con recortes para calificar de «auténtica vergüenza» que con la «apuesta de renovación de flota, incremento de frecuencias y de nuevas líneas y contratación de más personal» que se hizo en el anterior mandato ahora se apueste por recortar.

El PSOE acusó al equipo de gobierno de «silenciar intencionadamente» la información relacionada con las frecuencias «para no tener que dar explicaciones» por la modificación que, a su juicio, «incrementará el tiempo de espera en las paradas». Todo esto, lamentaron los socialistas, cuando Palma ha sido la ciudad española que más ha crecido porcentualmente en número de pasajeros. En agosto, recordaron, ya denunciaron que los horarios eran «un despropósito» pese a que la empresa municipal transporta a muchos más usuarios al ofrecer gratis su servicio.

Por su parte, el regidor de Movilidad y presidente de la EMT, Antoni Deudero, respondió a las críticas alegando que debido a la «mala gestión» del anterior equipo de gobierno de izquierdas, hoy solo están operativos unos 150 autobuses, cuando se necesitaría una flota de 190 vehículos disponibles para un dar un servicio óptimo.

La falta de vehículos, apuntó Deudero, se explica por los cinco autobuses de hidrógeno que no pueden circular ante la incapacidad de obtener el combustible, los 12 eléctricos que hasta ahora solo tenían un punto de recarga y a la «gran cantidad» de vehículos que permanecen en el taller pendientes de reparación o mantenimiento. Actualmente, señaló el concejal, hay unos 80 buses en el taller, cuando la media no debería superar los 20 o 25: «La responsabilidad de la precariedad de la flota hay que pedírsela a los anteriores responsables y a su mala gestión», remarcó.

Igualmente, acusó al Pacto de elaborar una programación de horarios y frecuencias «falsa» que no se cumplía: «Nosotros no vamos a engañar al ciudadano», manifestó Deudero, que insistió en que la situación de la EMT es «heredada» y que «hace tiempo que los usuarios tienen la percepción de que el servicio no es bueno».

Igualmente, aseguró que todo el personal de la EMT («desde los trabajadores hasta la dirección política») trabaja «de forma constante» para «revertir» la situación: «Lo que queremos es que se dé el mejor servicio a los ciudadanos».