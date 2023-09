Una rampa para personas minusválidas siembra la discordia en una comunidad de vecinos en la Bonanova. El edificio en cuestión, ubicado en el número 77 de la calle Francesc Vidal i Sureda, consta de una planta baja en la que Belinda Hermoso tiene su negocio Ecosonvida. «El ayuntamiento de Palma me obliga a poner una rampa frente a mi tienda de productos ecológicos, tengo un proyecto hecho por un ingeniero y todos los permisos aprobados, pero los vecinos se oponen, pese a que la rampa no les interfiere para entrar y salir de casa», explica la responsable del local, cuya intención es empezar las obras en breve.

Las desavenencias con los vecinos, explica Hermoso, vienen de tiempo atrás: «Dejé de pagar la comunidad en cuanto vi movimientos extraños y no justificados en la cuenta, no me enseñan facturas, no son transparentes y he denunciado al administrador por administración desleal», comenta. Uno de los encontronazos lo tuvo después de uno de los muchos accidentes de tráfico que ha habido contra el muro que delimita esta curva, una de las más peligrosas de la Bonanova: «El muro está protegido por Patrimonio y la comunidad va a tener una multa millonaria porque nadie ha pedido permiso para rehabilitarlo», lamenta.

Desde Administraciones España, empresa que gestiona el edificio y representa a los vecinos, defienden que la comunidad «no se opone a que Hermoso construya la rampa», sino que simplemente quieren «que pida permiso, que se debata en una junta, que enseñe el proyecto y se negocie con los vecinos las mejores alternativas para ejecutarlo, porque este es el proceso normal».

Desde la empresa que gestiona la comunidad aseguran que Hermoso «tiene un local comercial, pero no explica a los vecinos a qué lo dedica exactamente, pese a que existen sospechas de que ha cambiado su actividad a un punto de recogida de paquetería». Afirman que han mostrado «facturas, extractos y documentación» y que «todo» lo que ha denunciado «se ha justificado y, posteriormente, archivado: «Que no pague la comunidad no es impedimento para nada. Ella tiene voz, aunque no tenga voto», manifiestan.

Respecto a la rampa, en Administraciones España recuerdan que se ubica «en una zona comunitaria con servidumbre de paso a terceros», y por tanto debe tratar el asunto con la comunidad.