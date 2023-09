La líder de Més per Palma, Neus Truyol, ha hecho un llamamiento a los votantes del Partido Popular a que se "indignen" ante las "mentiras" del máximo dirigente de Cort, Jaime Martínez, por el acuerdo que ha anunciado esta mañana con Vox en el Ayuntamiento.

En relación al documento sellado por ambas formaciones conservadoras, Truyol ha considerado que el alcalde "se ha quitado todos los disfraces" que se puso durante la campaña y los primeros meses de legislatura, en los que afirmó "reiteradamente" que no pactaría con Vox: "No son de fiar, han engañado a la ciudadanía y a sus votantes", ha expresado la líder de Més per Palma.

La portavoz ha recordado que "en el pleno de julio ya se escenificó de manera clara" la connivencia entre los líderes de ambas formaciones al ver que Vox cambiaba el sentido del voto en algunos puntos en los que se había opuesto tan solo una semana antes. Con este acuerdo, ha destacado Truyol, el PP reafirma "los vínculos" que tiene con el partido de ultraderecha, "tanto históricos como ideológicos": "Son el mismo proyecto, pero ahora el Partido Popular es el brazo ejecutor de Vox".

Respecto al pacto, a falta de analizar el documento con profundidad, desde Més per Palma subrayan que "niega el cambio climático y las violencias machistas", y "va en contra" de los colectivos LGTBI, las personas migrantes y las vulnerables, así como la cultura libre y la memoria histórica.

Truyol ha señalado que el texto firmado por ambas partes "está lleno de generalidades", aunque sí concreta una serie de rebajas de impuestos y bonificaciones en tasas municipales: "Todos sabemos que eso se traduce en recortes", ha sentenciado la portavoz.

La formación ecosoberanista ha anunciado que preguntarán a ambos partidos que expliquen el punto 88, que promete considerar "al concebido como nacido", y ha lamentado que se "recorte" la figura del defensor del ciudadano, pese a que "existe en la mayoría de democracias modernas". Sobre la introducción del concepto de "familia" en el documento firmado, Truyol ha considerado que es una manera de "invisibilizar la diversidad de problemáticas y condiciones de distintos colectivos".