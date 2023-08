Tolo Deyà Tortella: «Palma es la cuna de cinco de las grandes cadenas hoteleras mundiales»

Palmesano de primera generación.

Mis padres vinieron de la Part Forana, de Consell, y se instalaron en Palma, en concreto en el barrio del Camp Rodó que, en aquel momento era periférico y ahora tiene un centro comercial, unos cines e incluso una antigua cárcel. Para muchos era conocido como Ses Cotxeres, pues antiguamente era donde por la noche aparcaban los autobuses de la EMT. Con el tiempo, en ese aparcamiento se fueron construyendo pisos y yo mismo vivo en uno de ellos.

¿Cómo ha cambiado ese barrio?

El primer cambio del que yo tengo constancia, por edad, fue el de la construcción de la Vía de Cintura. Fue como construir un río para coches, pues está hecha bajo el nivel de los edificios existentes. Para nosotros, adolescentes, fue como si nos separaran de Palma. Ya no pudimos cruzar la calle para ir a la escuela o a jugar con los amigos, para bajar a Palma, como decíamos nosotros. Luego vino el primer hipermercado y si bien ese río sigue, se han construido algunos puentes y accesos que hacen que la ciudad haya crecido hacia el Secar de la Real y otros barrios. Y el centro es lo que debe ser, una zona más para el caminante que para el coche. Creo mucho en la peatonalización del centro de las ciudades. Peatonalizar da vida, permite jugar en la calle, salir a pasear e incluso ayuda a que se creen opciones de negocio y económicas que no son posibles con el tráfico rodado.

La ciudad para las personas.

Claro. Ahora bien, peatonalizar implica no poder aparcar delante de casa y tener que utilizar más el transporte público, cosa muy necesaria. Aquí, en la isla, con un transporte público deficitario, el coche ha sido la única opción. Mire un ejemplo: un estudio hecho por la Universitat hace años, indicaba que el ochenta por ciento de los coches que allí llegaban estaba ocupado por una sola persona. Cosa que no pasa en ninguna otra ciudad europea.

La Economía y Palma ¿cómo se relacionan?

Históricamente las Baleares han tenido una enorme importancia en lo que ha sido el comercio en el Mediterráneo. Por tanto, sí, la economía siempre ha sido un elemento que ha estado relacionado con Palma. En Palma se respira economía, se respira negocio, pues le queda el espíritu de las diferentes civilizaciones que la han pisado y poblado.

¿Y el turismo?

Palma es un exponente clave en ese aspecto, no olvidemos que es la cuna de cinco de las grandes cadenas hoteleras mundiales.

Y eso ¿es bueno o es malo?

Soy economista. Por tanto, si bien entiendo que haya personas que opinen lo contrario, para mí es positivo. Al fin y al cabo, la economía es imprescindible para el desarrollo social de las civilizaciones.

Da clases en Turismo. ¿Cómo ven el futuro los jóvenes?

Son críticos y además muchos no creen necesario estudiar para dedicarse al turismo, así que me gusta hacer una labor pedagógica, no en la facultad sino ya en los institutos. A estos jóvenes de enseñanza secundaria es a quien debemos dirigirnos para que den el paso y continúen estudiando. No podemos ocupar puestos de cola en las listas que recogen el número de estudiantes por habitante. No quiero decir con esto que ir a la universidad sea un indicador de nivel cultural. Pero sí es cierto que los estudios universitarios son un paso muy importante. Además, hay que tener en cuenta que esos jóvenes de los centros escolares tienen demasiados incentivos perversos y que piensan que con poco conocimiento reglado pueden obtener sueldos más que aceptables. Cosa que puede ser cierta, pero no deja de ser cierto también que sin estudios es muy difícil conseguir un nivel turístico de referencia.

También como profesor de economía aplicada al turismo ¿usted cómo ve el sector?

Como todo sector económico tiene partes positivas y otras negativas. Y, en el caso del turismo solemos recrearnos en las negativas. Y nos olvidamos que no todo es tan negro. Fuera no lo ven tan negativo, incluso cuando visito otras universidades constato que nos tienen como un modelo a seguir en lo que respecta a los estudios universitarios relacionados con el turismo. Y aquí no lo valoramos. No podemos olvidar que el turismo en Baleares ha permitido un desarrollo económico y social que ha hecho que muchas personas hayan podido crear un proyecto de vida.

Y en todo esto ¿cómo conjuga el verbo decrecer?

¿Hemos llegado a un punto de saturación? Mi respuesta es que, en ciertas épocas, sí. En julio y agosto no podemos seguir creciendo o, mejor todavía, debemos decrecer. Pero claro, desde el punto de vista económico y en el que la inflación es considerable, si cerramos el grifo seremos más pobres. Estaría muy bien que vinieran menos visitantes y que gastaran más, pero eso tiene un problema y es que si impedimos que venga gente deberemos subir los precios. Y personas con la capacidad económica para permitirse pagar lo que valdría venir aquí, no son tantas. Así que, en el contexto actual, si decrecemos seremos más pobres. Soy economista y como tal diría que el decrecimiento no es una alternativa.

"Ofrecemos sol y playa"

Para los economistas, si usted tiene dos euros y yo ninguno, entonces tenemos uno cada uno.

Cierto. Mirémoslo al revés. La situación es que el PIB es el que es y a la hora de repartir somos más. Lo que ha provocado que nuestra renta per capita sea más baja. Pero no porque haya menos riqueza global, sino por ser más personas a la hora de dividir. La atracción de Baleares como generadora de riqueza ha sido tan grande que han venido muchas personas de fuera y se han quedado a vivir aquí.

¿Y el esponjamiento?

Claro que nos gustaría que los turistas que se concentran en verano se repartieran durante los doce meses. Pero es una utopía. Por dos razones: por lo que ofrecemos, el sol y la playa, pero también porque el turista familiar no puede permitirse tomar vacaciones en cualquier época del año, sino que debe ajustarse al calendario escolar de su país.

¿Entonces?

Voy a ser polémico: muchos apostamos por el decrecimiento cuando estamos acomodados, con dos viviendas, con un trabajo que creemos seguro. Desde esta posición es muy fácil apostar por poner filtros al turismo. ¿Y los que no están situados cómo nosotros? ¿No merecen una oportunidad? Podemos apostar por otro tipo de turismo, como el turismo de excursiones, pero será siempre minoritario. El mercado es el que es y en nuestro caso está concentrado en el sol y playa de tipo familiar.

¿Y limitar la oferta de alojamiento?

Estuvo bien y tuvo sus efectos en la época Cladera, cuando no existía internet. Pero hoy, si un turista quiere venir y tiene un avión que le lleve, encontrará plaza, sea en hotel o en vivienda particular, legal o no.

¿Vivimos mejor?

No, pero porque somos más a la hora de repartir el pastel.

¿Hacia dónde vamos?

El turismo tiene futuro. La gente lo ha interiorizado. Seguiremos viajando, incluso nosotros mismos, por muchas catástrofes que pasen. Estamos otra vez con los indicadores prepandémicos, cosa que no ha pasado en otros sectores. Los problemas de saturación crecerán exponencialmente y hará que los de aquí nos sintamos invadidos. Será necesario una pedagogía para explicar a los residentes que muchos puestos de trabajo provienen directa o indirectamente del turismo.