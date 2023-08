Verano caliente en la plaza de las Columnas: «Aquí hay alcohol, juego y prostitución a todas horas»

Está siendo un verano muy caliente en la plaza de las Columnas y alrededores, donde de día y de noche las peleas, el consumo de alcohol, drogas y prostitución se han convertido en algo rutinario. Los problemas en esta parte del barrio de Pere Garau vienen de lejos y ponen a prueba la paciencia de muchos residentes.

«Aquí viene la gente a trapichear, a consumir juego, drogas y prostitución. Tenemos a la ‘cream de la cream’ de Palma», resume un portavoz de la asociación de vecinos de Pere Garau que prefiere no dar su nombre porque está «amenazado».

Los vecinos consultados por este diario expresan su hartazgo por una conflictividad que va en aumento y que bebe del consumo de alcohol que tiene lugar a todas horas. «Desde primera hora de la mañana se juntan para beber en la plaza grupos de borrachos. Orinan ahí mismo y siempre hay peleas. Beben en la plaza, en los bares y en las puertas de los minimarkets. Aquí la gente bebe en la calle desde la mañana hasta la madrugada», lamenta este representante vecinal.

Es lunes por la mañana, el termómetro supera los treinta grados y en plaza de Francesc García i Orell, conocida popularmente como las Columnas, pequeños grupos de hombres consumen alcohol entre risas, gritos y alguna escaramuza. A unos metros, en el espacio peatonal en el que la calle Nuredduna desemboca en la plaza, más bebedores ocupan casi todos los bancos. Uno de ellos se levanta y orina en un parterre. Toda la plaza desprende un intenso olor.

Prostitución en Joan Bauzà

«Lo único que hemos ganado con la peatonalización de Nuredduna es que ahora las pandillas de borrachos tienen más espacio para emborracharse», ironiza amargamente Maria Àngels, residente en la plaza de las Columnas. Desde la ventana de su casa está «harta» de ver las mismas escenas. «La Policía Nacional y la Policía Local vienen cada día, pero no sirve para nada», critica esta vecina.

«Ya es algo habitual, forman parte del paisaje de la plaza. ¿Ahora hay más o menos que antes? No lo sé, me da igual. Dicen que hacen falta trabajadores, pues aquí tienes a un montón de gente todos los días viviendo del cuento y sin hacer nada», sentencia Maria Àngels.

Josefina vivía en Pere Garau, pero se tuvo que marchar. «Vivía en un piso de la calle Joan Bauzà y en la vivienda de arriba una mujer ejercía la prostitución. Todo el tiempo subía y bajaba gente por las escaleras y de madrugada llamaban a mi portero pensando que era en mi piso», cuenta esta mujer, que se mudó a Son Canals harta de la situación.

«Casi todas las noches escuchábamos ruido desde el piso de arriba. Cuando me quejaba la mujer me decía que se tenía que ganar la vida. A mí me daba pena, pero ni mi hijo ni yo podíamos descansar. La situación se hizo insoportable, así que nos marchamos», explica.

Los vecinos señalan a la calle Joan Bauzà como uno de los puntos más problemáticos del barrio. En esta vía, cerca de la plaza de las Columnas, dos locales que acogían sendos sex shops han sido okupados. «Ahí viven delincuentes juveniles a los que de vez en cuando la policía les detiene para soltarles al cabo de unas horas. Así que saben que pueden delinquir con total impunidad. En general en toda esa calle hay mucha prostitución», lamenta el representante de la asociación de vecinos de Pere Garau.

«Hay vecinos a los que se les niega el derecho al descanso. El barrio está dejado de la mano de Dios», afirma este residente. «El anterior equipo de gobierno pensaba que reflotaría con la peatonalización de Nuredduna y la llegada de inversión privada, pero no ha sido así», añade.