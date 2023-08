Ayer fue el Día Mundial de la Fotografía. Iba a explicar que se celebra este día porque un señor francés llamado Louis Daguerre patentó el daguerrotipo (considerado el primer proceso fotográfico) un 19 de agosto de 1839. También había pensado escribir alguna frase celebre de algún fotógrafo famoso (las frases de artístas lucen mucho siempre). Cualquier cosa con tal de no contar porque salgo casi cada día con la cámara, y es que no sé porque lo hago, solo que no lo puedo evitar.