Los vecinos de la calle Lau, en Son Sardina, ya no pueden más con la suciedad y el mal olor que desprende un punto de recogida de basura.

Según explican, en la mayoría de calles cercanas está instaurado el servicio de recogida puerta a puerta, pero no en esta, una calle sin salida junto al Camí de Passatemps.

En su lugar hay habilitado un punto de recogida selectiva con unas perchas en las que los vecinos deben dejar sus bolsas o cubos en unas horas y días determinados para cada tipo de residuo.

El problema, apuntan, es que las normas no se respetan: «Dejan cualquier residuo aunque no sea el día que toca, Emaya solo recoge las bolsas pero no limpia la zona y tampoco suele pasar a su hora», lamenta Margalida Moll, una de las vecinas afectadas, que asegura que con el calor el mal olor llega a ser muy desagradable, además de la imagen de dejadez que ofrece.

Los restos de basura, comenta, se acumulan durante todo el día, y tampoco se sanciona a los vecinos que no cumplen el horario. «Este sistema solo funcionó bien al principio, pero nadie lo respeta. Necesitamos el servicio puerta a puerta en nuestra calle también», comenta Moll. «Emaya discrimina a los vecinos de la calle Lau», concluye.