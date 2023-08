Palma se acerca a la desigualdad de Estados Unidos: La renta familiar en el barrio de sa Teulera es cuatro veces superior a la de Corea

Palma es la mejor ciudad del mundo". No son pocos quienes lo afirman sin ambages ni matices. Sin embargo, para muchas personas es una de las urbes españolas y europeas donde más se están acentuando las desigualdades, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres, más pobres. De hecho, las métricas disponibles para medir las diferencias de renta en un territorio ponen de manifiesto que los índices de la capital balear se van acercando a las medias de Estados Unidos.

Si atendemos a los ingresos medios anuales por hogar en cada uno de los barrios de Palma a partir de los datos que ofrece el INE esta impresión se convierte en una realidad aplastante.

Según el atlas de renta, que permite escrutar cada calle, en el barrio de sa Teulera es donde se concentran las familias con mayores ingresos de la ciudad. La media de renta al año es de 77.357 euros. Por contra, la cuadrícula que conforman las viviendas sociales de Corea en el Camp Redó sería la que tiene menor poder adquisitivo de Ciutat, con 18.082 euros por hogar.

Es decir, la diferencia de ingresos es de casi 60.000 euros -ganando una familia de sa Teulera cuatro veces más- entre dos barrios que se encuentran a 5,6 kilómetros de distancia, a ocho minutos en coche, a 17 en bicicleta y a 25 en autobús.

Sin embargo, en Palma no es necesario recorrer tanta distancia para comprobar esta enorme brecha. De hecho, caminando dos calles más abajo de Corea, se encuenta el Parc de Ses Fonts, con una renta media por hogar de 51.118 euros.

Segregación residencial

Son los efectos de la llamada «segregación residencial». El catedrático de Geografía de la UIB Jesús M. González sostiene que Palma es la tercera capital de España donde la brecha de renta es mayor, después de Madrid y Barcelona. El dato proviene del estudio Renta personal de los municipios españoles y su distribución de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. «Como variable positiva estaría el hecho de que el barrio con la renta más baja de Palma representa tener más ingresos que otras zonas pobres de otras ciudades, aunque es cierto que ese dato positivo quedaría amortiguado al cruzarlo con el precio de la vivienda y el nivel de vida en Ciutat», sostiene.

El también director de la Càtedra d’Estudis Urbans de la UIB recurre al término «fragmentación urbana», donde concurrirían diversos aspectos: nivel de renta, procedencia de los habitantes y la extranjería, precios de la vivienda e incluso nivel educativo. «Hay una correlación bastante importante entre barrio rico, vivienda más cara y extranjeros residentes procedentes de países de la UE. En los barrios pobres, la vivienda es más barata y hay una presencia elevada de lo que se conoce como inmigrantes laborales», expone.

"El oeste es rico y el este es pobre"

Para González, dibujar el mapa social de la ciudad de Palma es relativamente fácil «porque es muy claro»: «El oeste es rico y el este es pobre». «El Ensanche oriental, con Foners o Pere Garau, es más pobre, incluso desde su propio nacimiento, con una calidad de la vivienda más baja y también con menos espacios públicos. Luego también nacieron los polígonos de viviendas, como Nou Llevant, pero es cierto que se está produciendo un cambio muy interesante en algunos de estos barrios, como por ejemplo en Pere Garau o en Nou Llevant, un barrio éste de clases populares y obreras que nació a partir del Plan Parcial de Ordenación Urbanística de 1972. Esa zona quedó con una bolsa enorme vacía de suelo que ha experimentado una revalorización enorme», explica. «En este barrio intuyo que no habrá una permeabilidad entre la parte antigua y la nueva, ambas funcionarán como territorios independientes y no podrá evitarse la fragmentación».

Los datos certifican las apreciaciones del presidente de la Asociación Española de Geografía, pues por ejemplo en algunas calles de La Soledat los ingresos anuales en una familia están en una media de 22.185 euros, mientras que a medida que uno se acerca al Portitxol, los ingresos ascienden a 47.000.

Primer barrio de vivienda social en Baleares

«El caso de Corea, en el distrito norte de Palma, es muy interesante», advierte González. «Es el primer barrio de vivienda social de Balears. En España hay otras coreas. A estos conjuntos de viviendas sociales construidas durante la etapa de la guerra de este país se les llamó así. Son proyectos fallidos desde el inicio porque nacieron estigmatizados. Se construyeron en los lugares más pobres de la ciudad y con calidades bajas. Pero es cierto que en algunas ciudades se están protegiendo porque tienen un valor urbanístico notable», considera.

El doctor en Geografía opina que este barrio de Palma precisaría de una rehabilitación urbana integral que no solo buscara una mejora arquitectónica, «sino que hay que intervenir en todas las variables económicas y sociales. Lo complicado es actuar en lo social, la parte edificativa lo único que precisa es dinero», subraya. «Ojalá no se derribe este barrio y no se expulse a la gente con fines especulativos. Yo apuesto por la protección patrimonial de estas viviendas de bloque abierto inspiradas en los principios de Mies Van der Rohe», concluye.

La capital balear es la tercera ciudad española con mayor desigualdad y donde ésta presenta un crecimiento mayor

Índice de Gini

Por otra parte, el índice de Gini, que se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos entre territorios, alcanza el 34,3% en Palma (datos del INE), cinco puntos menos que el de un país como EE UU (39,7) o cuatro por debajo del de China. Alemania (28,8%), Suecia (27,6%), España (32%), Dinamarca (27,5), Rusia (36%), Francia (29,8%) o Finlandia (26,6%) presentan, consultando las cifras de Eurostat y el Banco Mundial, menor desigualdad que Ciutat, una ciudad mediterránea del sur de Europa muy enfocada a la economía turística e inmobiliaria.

Los otros barrios

Por último, cabe enumerar algunos de los barrios con más renta de Palma: Jaume III y Concepció (60.152 euros); Bonaire (58.262); Sant Jaume/Rambla (48.963); Sa Calatrava (42.542); Monti-sion (44.121); La Catedral (48.542); Sant Feliu/Born (45.445); Plaza España/Olivar (49.318 euros); Sant Miquel/Cecili Metel (59.058); La Bonanova (59.972) o Son Vida/Son Muntaner/Son Quint (65.548). Los que concentran más familias con menor poder adquisitivo son: Son Gotleu, entre 20.934 y 26.127 euros; Es Rafal (33.582); Es Vivero (30.068); Son Roca (24.975); Verge de Lluc (25.604); Es Pil·larí (31.614) o zonas del barrio de Foners, que están entre los 31.380 y los 35.870 euros.