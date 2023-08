Una docena de gallinas enanas fueron halladas muertas o en muy mal estado ayer en un terreno ubicado en Son Rapinya, justo detrás del McDonald’s de la zona y frente al bar La Movida. Al parecer, un operario de Emaya localizó los cuerpos y dio aviso a la empresa municipal. Algunas de ellas estaban muy malheridas, por lo que tuvieron que ser sacrificadas e incineradas.

Son Reus se encargó de retirar los cuerpos. Por su parte, la Policía Local trasladó el asunto al servicio de Protección Animal y al Seprona de la Guardia Civil para que lo investiguen. Si bien los agentes coinciden en que a simple vista los cuerpos no presentan indicios de enfermedad o maltrato, entre las hipótesis que no se descartan están los ritos con gallinas o un envenenamiento por parte de algún vecino, ya que a menudo eran alimentadas por residentes de la zona. Igualmente, no es la primera vez que se hallan gallinas muertas en este descampado.

Esta colonia de gallos y gallinas salvajes se suma a la que ya hay en sa Riera, que ya ha provocado las quejas de varios vecinos. En el caso de Son Rapinya, los residentes conviven desde hace más de un año con las aves, aunque su presencia ha aumentado a medida que pasan los meses. Al estar cerca de la carretera, los conductores se ven obligados a ir con mucha cautela para no arrollarlas, uno de los principales inconvenientes. Además, al ser una zona de colegios y estar junto a un parque infantil, es fácil ver a niños jugando a perseguirlas o incluso tirarles piedras.

La colonia de aves está asentada en una zona boscosa, ubicada en un gran terreno con unas pocas viviendas a unos metros alrededor. Según explican los vecinos, su presencia se nota sobre todo de en las horas más tempranas de la mañana, a partir de las cinco, cuando empiezan a cantar de forma estridente. Aun así, la mayoría de los vecinos aseguran que no están molestos con la presencia de las gallinas.

Gabriela Molina, una de las vecinas de la zona, afirma que «de madrugada sí que se les escucha cantar», pero incide en que «estos animales están en su hábitat y hay que respetarlos». Miguel Morell, otro vecino de Son Rapinya, afirma que «se oye a algún gallo de madrugada y no supone un problema ya que están bastante apartados de las casas».

Se trata de gallinas enanas, que también son llamadas kikas. Son resultado del cruce de razas que han tenido algunas de ellas en granjas en las que el espacio a veces puede ser reducido debido a su tamaño, sin embargo, este tipo de gallinas tienen un peso promedio de 60 gramos y los machos son los más grandes.

Una raza distinta de las que aparecieron en un tramo del torrente de la Riera, entre la calle Jesús y el club militar Es Fortí. La colonia estaba formada por al menos quince ejemplares adultos y un número indeterminado de crías y puso en alerta a los vecinos de la zona, que denunciaron que el cacareo dificultaba el descanso. La idea de Cort es capturar a estos animales con redes y trasladarlos al centro de protección animal de Son Reus. Estas colonias se suman a las que han aparecido en otros terrenos abandonados de la ciudad, como el de la calle Camí de Can Domenge en Cala Major.