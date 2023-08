Un camión de reparto que circulaba por Cort arrancó de cuajo una rama del centenario olivo de la plaza, ejemplar único y catalogado en el inventario de la Comunitat Autónoma desde febrero de 2003.

Al parecer, el vehículo estaba descargando ayer por la zona a primera hora de la mañana. En un momento dado, el conductor dio marcha atrás y chocó con el árbol. La rama de grandes dimensiones quedó enganchada en la caja del camión y acabó tirada en el suelo.

Un trabajador y peatón habitual de la zona, Xisco Clapés, ha denunciado los daños al simbólico árbol y ha lamentado que se permita a los camiones utilizar la plaza como zona de carga y descarga, aunque no esté señalizada como tal.

La vía más cercana para descargar, recuerda Clapés, es la calle Palau Reial, aunque en los últimos años es muy habitual que los camiones estacionen directamente en Cort. No es la primera vez que ocurre un suceso similar.

Fuentes del ayuntamiento de Palma han explicado que los técnicos realizaron una estimación inicial de los daños producidos y la conclusión preliminar es que no se trata de daños especialmente graves.

El Ayuntamiento tratará de identificar al responsable del incidente para imponerle una sanción

Igualmente, el área de Infraestructuras tratará de identificar al responsable de los hechos ante la posibilidad de que pueda imponerse la correspondiente sanción, que correría a cargo del servicio de Responsabilidades Patrimoniales del Ayuntamiento, adscrito al área de Hacienda.

El olivo de Cort es un árbol catalogado como singular por el Servicio de Protección de Especies de la conselleria de Medio Ambiente y Territorio. Tiene entre 500 y 600 años y llegó la plaza de Cort en 1989 procedente de la finca de Pedruixella Petit, en Pollença.

Precisamente el pasado mes de octubre el ayuntamiento de Palma lo protegió con una verja metálica con el objetivo de acabar con la invasión constante de turistas y visitantes que se sentaban en pretil que lo rodea o que incluso trepaban por el tronco.

Con todo, parece que con la verja metálica no es suficiente para proteger el ejemplar: "Ahora está a salvo de los turistas, pero no de los camiones de reparto, que descargan en la plaza pese a no tener autorización", lamenta Clapés.