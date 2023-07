Glòria Forteza-Rey: «Siendo un trabajo duro, ser librera me ha dado muchas satisfacciones»

¿Cómo es regentar una librería en una zona peatonal?

Una zona peatonal curiosa, pues realmente se trata de un centro comercial abierto y en el que los propietarios debemos encargarnos de la limpieza y de mantener las infraestructuras. Aún así, instalar una librería aquí, cuando las zonas peatonales no se valoraban como ahora, no fue fruto de la casualidad. En el año 1979 entré como dependienta, poco después entró mi marido Francesc y con el tiempo, cuando los socios abandonaron el proyecto lo tomamos nosotros, cosa que me hizo retornar al que había sido mi barrio de pequeña. Yo nací en Reina Esclaramunda, soy persona de intramuros.

¿Cómo era su barrio de niña?

Una de las cosas que me gustaban era ir con mi madre a comprar al mercado del Olivar. En aquella época todos nos conocíamos, pues era lo normal ir a comprar al mercado o a las pequeñas tiendas cercanas y encontrarte con los mismos vecinos de barrio. Recuerdo el carnicero de toda la vida, Can Juanito de las semillas, Cafés Llofriu con la negrita bailarina, el Forn de Santa Eulàlia con sus croissants hechos con mantequilla como Dios manda y los panecillos Isidros o aquel alemán que fue el primero en montar una tienda solo de embutidos. Para mí Palma era una ciudad muy próxima y el Olivar, en concreto, era y es, un lugar muy especial, al que sigo yendo a pesar que se haya masificado en exceso y mire más hacia el turismo. Aunque ahora mi casa está en el Terreno, no he dejado de venir al centro cada día, pues aquí está mi trabajo y parte de mi vida.

¿Cómo se mueve de un barrio a otro?

Con transporte público. Soy usuaria del autobús, aunque he de decir que en verano el trayecto se me hace un poco cuesta arriba, por el número de personas que viajan. Incluso a veces dejo pasar el autocar para coger otro posterior por el agobio que siento. En el Terreno, tenemos la suerte de contar con diferentes líneas que nos acercan al centro de Palma.

¿Cómo ha cambiado el transporte público en Palma?

Mucho y para bien. Puedo decir que lo he usado desde muy pequeña, pues lo tomaba para ir al colegio. De todas maneras, la enorme cantidad de gente que habita y circula por Palma, hace que también en el transporte público se vivan situaciones agobiantes, las mismas que se dan en la calle cuando circulas por el centro. Las administraciones deben tomar cartas en el asunto.

¿Y cómo se nota esta cantidad de gente en un negocio de proximidad como una librería?

Nosotros no podemos confiar en esas personas que vienen a Palma para hacer turismo, nuestros clientes son fieles, tienen la costumbre de pasar por la librería cada semana o cada par de días, aunque también tenemos personas que, trabajando fuera de Mallorca, pasan por nuestro espacio cuando vienen de vacaciones. Y eso, es muy satisfactorio.

¿Imaginaba hace años que acabaría regentando un negocio en el barrio en el que jugaba de pequeña?

(Sonríe) No, pues mis inclinaciones eran primero artísticas y luego de trabajos sociales. Así que lo de convertirme en propietaria de una librería no aparecía en mis cálculos, pero como muchas cosas de la vida, por casualidad entré en ese mundo que, siendo muy esclavo, crea adicción.

¿Cómo puede fidelizarse una clientela en el mundo editorial?

Uno de nuestros valores es dejar que el cliente, cuando entra, pueda moverse libremente y hojear los libros que quiera sin ser atosigado, pero sabiendo que, si necesita ayuda, pues la tiene.

¿Palma es una ciudad lectora?

Creo que sí y lo demuestra que hoy hay más librerías que hace veinte años. Por nuestra experiencia podemos decir que en Palma conviven lectores compulsivos, de uno o varios libros por semana, con otros temáticos, que buscan todo lo publicado de algo concreto, como intriga, viajes o incluso temas relacionados con Palma misma. Y es que Palma es una ciudad de libro, aparece en grandes obras literarias, desde las de los grandes viajeros que han pasado por aquí como en otras incluso de novela negra. En Mallorca ha habido buenos escritores que han sabido situar en Palma historias intrigantes como los clásicos Antoni Serra y Maria Antònia Oliver y más modernamente Dora Muñoz y otros.

Hubo un tiempo en el que Embat era referente en temas pedagógicos.

Cierto, aunque ahora la cosa ha cambiado radicalmente, los libros de pedagogía y psicología no se venden, tienen poca demanda. Desde hace siete u ocho años, las ventas de esas temáticas han caído en picado. Igual que los libros de texto, que también han pasado a mejor vida, pues los aparatos tecnológicos los van desplazando. De todas maneras, van apareciendo movimientos pedagógicos que claman por una vuelta al libro tradicional, pues no es lo mismo girar hojas de papel que desplazar una pantalla con un dedo. Ahora bien, los libreros nos hemos tenido que reinventar, primero fomentando actividades como presentaciones de libros, clubs de lectura, sesiones monográficas o montando escaparates temáticos. Ahora mismo tenemos una exposición de libros de temática ecologista, coincidiendo con los cincuenta años del GOB. Aún así, siendo un trabajo duro, ser librera me ha dado muchas satisfacciones

¿Quiénes son vuestros competidores, el libro electrónico, las ventas por correo…?

Las plataformas de venta on line son nuestras grandes competidoras, sobre todo en una isla, en la que, no nos engañemos, es muy difícil servir en un día o dos un pedido. De todas maneras, muchos clientes habituales utilizan nuestra web para realizar pedidos que procuramos servir con la máxima rapidez.

¿Se puede luchar contra los ‘best sellers’?

En contra no, pues las cosas no están para prescindir de ellos; no seamos hipócritas, las librerías deben facturar para cubrir gastos y sobrevivir, ahora bien, en nuestro caso, si bien tenemos lo libros de éxito comercial, no los exponemos en el primer estante que está a la vista.

Hablemos de Los Geranios.

Hemos cumplido cincuenta años, cosa que no está nada mal, y al ser un centro abierto permite que pueda ser espacio para el paseo y no solo para las compras. Por otra parte, el tipo de comercios no es el habitual de los centros comerciales de fuera de las ciudades y a los que tienes que ir en coche, aquí tenemos talleres artesanos, barberías, una cuchillería que venden y afilan, incluso más de una librería.

¿Existe el peligro que se convierta en una zona de bares de copas y restaurantes?

No tanto como en otras zonas de Palma, pues, el ser un centro comercial privado, cuyas calles en cierto modo son de particulares, marca una diferencia. En Palma hacen falta zonas peatonales, las que hay como Sant Miquel u Oms, si bien al principio fueron criticadas, hoy nadie se las imagina con tráfico rodado.