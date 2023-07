Son Busquets, una oportunidad

Son Busquets es un lienzo empezado a pintar con trazos bien marcados. Fue un cuartel de artillería, construido en los años 50 en Palma y en el que llegaron a convivir unas mil personas. Lo que no es de ninguna de las maneras es un solar vacío en el que se pueda colocar un nuevo y arbitrario trazado de calles, con edificios y equipamientos.

En los titulares de prensa sobre Son Busquets normalmente solo se habla de nuevos pisos a construir y, a veces, introducen el concepto de zona verde añadida. Pero lo que a mí más me interesa de Son Busquets es la posibilidad de llevar a la práctica un urbanismo moderno y ecológico, conservando la mayoría de lo que ya hay, hecho perfectamente compatible con las nuevas viviendas y equipamientos previstos.

En el año 2019 escribí un cuento titulado Tot és possible a Son Busquets. Somiem, Imaginem… Protagonizaban la historia Amina i Óscar, de 12 años de edad, que decidieron explorar lo que había al otro lado del muro que circunda el cuartel, y que ya entonces llevaba años sin ser usado. En el relato solo un guarda, al que consiguieron dar esquinazo, vigilaba por entonces la entrada, y los niños vagaron durante toda una mañana descubriendo ilusionados el mundo que allí se escondía. Hangares, muchos, más o menos bien conservados; una gasolinera ya sin surtidores; un huerto más grande que un campo de fútbol; calles con árboles; una capilla; talleres; un depósito de agua; una cafetería que se llamaba El hogar del soldado; un calabozo; el interesante edificio de la administración, y otros de viviendas con largos pasillos. Además, algunas garitas que hacían volar la imaginación de los críos jugando a que hacían guardia con pasos rítmicos y piernas muy estiradas.

Las calles ya están puestas, el patio de armas es una gran plaza pública; los hangares se pueden dividir en lofts y dedicarlos a usos comerciales o para locales compartidos de trabajo, o gimnasios, o ferias de productos diversos… El hecho de que no estén compartimentados les otorga versatilidad.

Los edificios de viviendas cuyas fachadas dan a la carretera de Valldemossa podrían ser subdivididos en apartamentos de gestión pública para cubrir demandas siempre presentes de personas mayores, o con necesidades especiales, o jóvenes…

Podemos soñar con que gran parte de Son Busquets no tenga coches, y que únicamente haya paso para vehículos de urgencia y avituallamiento. Con suelos sin asfalto y más amables. Sin vehículos, la calidad de la estancia sería espectacular. Se puede concentrar la nueva edificación y por tanto los accesos en las partes del solar que limitan con la carretera de Sóller (Alfons el Magnànim) o Sant Vicenç de Paül. No pasa nada si allí los edificios de nueva planta son altos y, ya que estamos, de calidad arquitectónica.

Los protagonistas del cuento se asombraron de que una de sus abuelas hubiera nacido en el cuartel, porque allí había algunas viviendas y antes no siempre se iba al hospital a tener los bebés. También se preguntaban si se paseó por allí algún tanque, y a eso yo no sabría qué contestar. Las criaturas hacen muchas preguntas y no siempre tenemos respuesta.

Un momento determinado la niña le comenta a Óscar que, cuando todo estuviera arreglado, ese lugar iba a ser muy agradable. La contestación del niño fue como un jarro de agua fría sobre su inteligente cabecita. ¿No sabes que lo quieren destruir todo?, le espetó. Ella, desilusionada, protestó diciendo que eso era porque quienes mandaban no habían entrado nunca y no habían visto lo que allí había. Acaba el cuento con el compromiso infantil de contar a todo el mundo cada uno de los descubrimientos que habían hecho esa mañana, para poder salvarlo. Después, tanto quien gobernara como el resto de la ciudadanía, iban a sentir el orgullo de haberlo conseguido.

Escribí este cuento para remover conciencias y elegí los nombres de los protagonistas, ya hace algunos años, por puro capricho. Me sorprendo hoy con que el responsable del urbanismo en nuestra ciudad, Óscar Fidalgo, es tocayo de nuestro protagonista. Casualidad afortunada. Aprovecharé para pedirle hora y contarle el relato, a ver si se cumplen los deseos de Amina... y de Óscar… y los míos. Creo que la ciudad saldría ganando.