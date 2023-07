Rifirrafe en el ayuntamiento de Palma: PP y Més se enzarzan por los proyectos de Son Busquets y la antigua prisión

Proyectos que «no existen» y dos terrenos claves de Palma en juego, la receta del último rifirrafe entre el PP y la izquierda. El nuevo regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, aseguró ayer que los proyectos de Son Busquets y la antigua prisión de Palma son una «entelequia», porque Cort no tiene «ningún documento» con compromisos sobre estas iniciativas.

Para la antigua prisión, el Ayuntamiento dirigido por el exalcalde José Hila había proyectado una residencia para los estudiantes de la UIB y un espacio dedicado a las artes. Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno afirma que no existe «ningún documento que avale el proyecto que se presentó de manera verbal», así que «habrá que ver los compromisos vinculantes adquiridos para esos terrenos», señaló Fidalgo, que en cualquier caso no llegó a aclarar si su equipo respaldará estas iniciativas anunciadas por el Ayuntamiento del Pacto de izquierdas.

Según el nuevo Consistorio, tampoco existe documento alguno que «permita dilucidar un compromiso» sobre la supuesta cesión de los terrenos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) de Son Busquets. Las reuniones mantenidas con esta entidad han sido de carácter técnico, insistió Fidalgo, y por tanto ni él «ni ningún político» han participado.

De esta manera, Son Busquets, un terreno que antes albergaba un cuartel militar y que ahora lleva dos décadas abandonado, «sigue siendo a día de hoy propiedad del SEPES» y es esta entidad quien decidirá qué hacer con el suelo, «por lo que sobre eso tratan las conversaciones técnicas».

Así de contundente se mostró el responsable del área de Urbanismo ayer en una rueda de prensa en la que aprovechó para subrayar que las elecciones generales del 23J, que decidirán quién se pone al frente de Transportes (el ministerio del que depende el SEPES), serán «determinantes» para el «futuro de Son Busquets».

Neus Truyol contesta: «O no lo entiende o quiere confundir»

La respuesta no tardó en llegar. La antigua concejala de Urbanismo, Neus Truyol, predecesora de Fidalgo, aclaró en palabras a este diario que el nuevo concejal no encontrará los documentos por mucho que busque en Gerencia de Urbanismo, porque elaborarlos no corresponde a esta área.

«A estas alturas, el regidor o no entiende nada o quiere generar confusión», lamentó Truyol. La regidora en Cort reitera que al equipo de Urbanismo no le corresponde elaborar el proyecto de Son Busquets y que no existe ningún acuerdo de cesión de este terreno: «Ya he dicho más de una vez que Son Busquets sería un regalo envenenado. Nuestra idea desde el principio era que Madrid financie la construcción de las viviendas y equipamientos. Si el PP cumple la amenaza de expropiarlo, costaría más de 300 millones a la ciudad», señala.

No existe un documento de cesión porque la idea es que el Gobierno siga siendo propietario para que se haga cargo y, según los ecosoberanistas, el Pacto nunca ha defendido la cesión de este suelo a Cort. Por eso no habría ningún acuerdo de sesión en Gerencia de Urbanismo, explica Truyol, aunque sí hay memorias sociales o planos que detallan cómo se podrían distribuir los equipamientos en Son Busquets, algunos de los documentos que se han trabajado con el SEPES.

Respecto al proyecto de la antigua prisión, Truyol explica que tampoco está en Urbanismo porque lo está elaborando la UIB, «como se habló desde un principio», y lo financiará el Govern. En este asunto, el trabajo de Urbanismo era modificar el Plan General (que antes reflejaba la demolición de la antigua prisión) y solucionar la normativa urbanística para que el resto de actores pudieran desarrollar el proyecto. La concejalía de Cultura, por su parte, ya abrió un expediente la pasada legislatura para contratar a una empresa que se encargara del centro de creación cultural. Con todo, la UIB se encarga del grueso del proyecto y se está pendiente de que presente una primera propuesta a Cort. Por eso no existe ningún documento, explica Truyol.

«Con el traspaso de gobierno les proporcionamos toda la información, tienen mi contacto y me ven todas las semanas en el Ayuntamiento», señala la exconcejala: «Si tienen dudas pueden preguntarme. Por eso no entiendo que hagan este tipo de afirmaciones, me da la sensación de que tienen otro interés que todavía no han manifestado y por eso mienten».

Las galerías de la plaza Mayor, «prioritarias» para Cort

El edil de Urbanismo también habló ayer de las galerías de la plaza Mayor, uno de los proyectos «prioritarios» para este Ayuntamiento. Según explicó, se han barajado alternativas como construir el primer centro de interpretación de Palma o reactivar la actividad comercial. Igualmente, Cort está pendiente de modificar el PGOU para que permita un uso distinto