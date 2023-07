Miquela Lladó: «Para las instituciones, la cultura popular ha sido siempre la hermana pobre»

DIARIO de MALLORCA comienza hoy una sección semanal de entrevistas a residentes que prestarán su experiencia para hablar del presente y del pasado de Ciutat, de sus barrios y por supuesto de ellos mismos.

Hablemos de su Palma.

Palma es mi ciudad, sin duda. En ella nací y en ella he vivido prácticamente toda mi vida. Así que he visto y sufrido su transformación, que no ha sido poca. De una Palma cercana, manejable, en la que podías jugar en la calle, ir a comprar leche o hielo a Comestible Amparito o pasear por el Borne de forma amable y tranquila, hemos pasado a otra Palma que te ahoga, que te invade, sin esa personalidad que tenía hace cincuenta o sesenta años. Palma es hoy insoportable, pero, aun así, es maravillosa (sonríe).

¿Cómo vive esos cambios, con nostalgia, con añoranza, con rabia?

Un poco de todo, pues añoro elementos y espacios y vivo con rabia algunas situaciones y maneras. Por otra parte, siento nostalgia cuando recuerdo cosas de mi vida personal que ya no volverán.

¿Cómo era su barrio de pequeña?

Yo vivía en lo que es ahora el Paseo Mallorca, con un entorno sin construcciones, de campo y en el que era fácil circular e incluso sentarse en la acera para tomar el fresco. Recuerdo que cerca de casa se montaba la feria del Ram, en lo que hoy es la plaza del Tubo y que, en Sa Riera, al lado de unas cuevas en las que vivían gitanos se instalaban unos artesanos que fabricaban cuerdas.

Pues sí que ha cambiado.

Sí, he visto y vivido esa transformación en lo que hoy es ese espacio que mira al mar pero que también es puerta de zonas muy pobladas y llenas de comercios. Con la llegada del turismo de masas, Palma quiso ser internacional y con ello desaparecieron costumbres y espacios. Ahora bien, era una ciudad más pobre, económicamente, pero más rica en otros aspectos. Del Passeig Mallorca pasé a la zona de Son Dureta, ya que mi abuelo, que tenía la finca de Son Dureta, llamada entonces Es Mirallet de la Terra, al vender esos terrenos para un hospital, se quedó unos solares que luego pasaron a mí y a mis hermanos.

¿Es hoy más cosmopolita?

Sí, pero quiero destacar que también es menos racista. Afortunadamente ha desaparecido el concepto y el término xueta, que si en mi niñez podía marcar una relación hoy ya no significa nada. También ha desaparecido la diferencia entre la clase noble mallorquina, que era muy clasista, y la clase media.

Ha comentado que su barrio miraba hacia el mar.

Sí, un mar que ahora ni se intuye, pues esas casas flotantes que son los barcos, que forman a su vez ciudades flotantes que son los muelles, hacen que no veamos el mar. Me parece horrible, pues te hace sentir que el mar, ese mar de Palma, ya no es nuestro y que los dueños son otros y que los extraños somos nosotros, los que vivimos y hemos nacido aquí, cerca de él. Pero no solamente pasa eso en la parte costera de Palma, también nos sentimos extraños en otras barriadas como la calle Jaume II, llamada antes Carrer dels Bastaixos, en la que han desaparecido los antiguos comercios, los colmados, las mercerías, las zapaterías de toda la vida… Ahora todo son tiendas de souvenirs y de marcas. Por no hablar de los mercados de Palma, hoy convertidos en centros para el turismo. Solamente Pere Guerau conserva algo, los de Santa Catalina y el del Olivar ya no son para nosotros, sino para los que vienen de fuera.

Volvamos al Paseo Marítimo. Allí tenemos el Auditòrium.

En efecto, ese gran monumento a la cultura, en el que he vivido tardes y noche memorables, tanto sobre el escenario como en el patio de butacas. La construcción del Auditòrium es una de las aportaciones más importantes que ha dado Palma a la Cultura. El Palau de Congressos es todo lo contrario, un despropósito, un, perdonen la palabra, mamotreto. Y aprovecho para decir que Palma ha tenido siempre un interés por la cultura y, en especial, por la música. Tuvo y tiene Simfònica, Juventuts Musicals lleva años aportando su grano de arena a la música, se organizaron festivales de jazz y de teatro de carácter internacional, sin olvidar aquellos Festivales Internaciones de la canción de Mallorca, que hoy serían rancios. Sí, Palma ha tenido desde siempre inquietud por la cultura.

«Será maravilloso…»

«Viajar hasta Mallorca» (sonríe).

Por no hablar de la Nova Cançó, de la que usted formó parte.

Junto a Joan Ramon Bonet, su herman Maria del Mar, Esperança Enseñat, Gerard Matas, Los 4 de Asís y algunos otros. De todos nosotros, solamente Maria del Mar ha seguido por ese camino, consiguiendo situar la música en catalán y mallorquina a un nivel internacional. El hotel Jaume I, que ya no existe, fue la sede de unos festivales de la Nova Cançó, que pasaron luego a Bellver y que se ofrecieron por la televisión, otro elemento que ayudó al cambio de Palma, pues con su llegada, las relaciones familiares cambiaron y salíamos menos.

¿Cómo ha cambiado en Palma el interés hacia la cultura y la música popular, que ha sido uno de sus ámbitos profesionales?

De una cosa rancia, folclorista, fomentada por la Sección femenina de la falange a través de encuentros de coros y danzas llamados regionales, hemos pasado a tener escuelas de música popular profesionales, de las que, en Palma, fue pionera la Escuela de Música y danzas de Bartomeu Enseñat, que sembró una semilla que ha dado sus frutos. Esta semilla hizo que en la música popular se tomaran dos caminos, el de los hoteles y el de las plazas.

Música Nostra.

Nosotros con ese grupo, pero también otros como Sis Som o Aliorna, para citar algunos, decidimos tomar el camino que llevaba a la popularización, abandonando el folclorismo. Y a la vista está: de hacer actuaciones con cero espectadores hemos pasado a llenar plazas de gente que sabe nuestras canciones y las baila.

¿Qué papel juegan aquí las instituciones y en concreto el ajuntament de Palma?

A través de subvenciones y ayudas se ha conseguido mucho, aunque para las instituciones la cultura popular ha sido siempre la hermana pobre. Para el ajuntament de Palma, los que nos hemos dedicado a esa rama de la cultura estamos en segunda línea. Piense que inicialmente el teatre Mar i Terra se abrió con el fin de ser un centro para la cultura popular y lo es, pero de segunda, sin un presupuesto que permita programar bien y ser un referente de categoría. Tampoco el Ayuntamiento de Palma ha creído en la participación de la música de ball de bot en la revetlla de Sant Sebastià. Ha ido a menos, de tener una plaza propia como la Plaça Major hemos pasado a compartir espacio con otros tipos de música como el pop o el rock.

La Colcada.

Forma parte de mi vida, pues he tenido la suerte y el honor de recitarla desde el año 1981. En ese acto, medio teatro medio patrimonio, la padrina cuenta a sus nietos como era, en el siglo XIX, la festa de L’Entendard, a través del poema de Pere d’Alcàntara Penya, recuperado por Cristina Valls y el Pare Gabriel Llompart.

¿Palma es una ciudad que inspira?

En mi caso sirvió para que le hiciera una canción:

«Ciutat que has tornat de gran.

Carreteres sense aceres,

molts més llums de tres colors,

autopistes per turistes.

On podría jugar jo?»

¿Qué libros, para usted, representan su Palma?

La Ciutat esvaïda de Marius Verdaguer y algunos, que los hay y muy buenos, de fotografías.