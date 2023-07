La Plataforma d’Entitats i Serveis de Son Gotleu manifestó ayer, en un comunicado de prensa, su «rechazo» por el episodio racista que denunció el nigeriano Victor Uwagba el pasado martes día 4 de julio por parte de la Policía Nacional.

Uwagba es un mediador intercultural, muy reconocido en la barriada, que denunció una detención ilegal por parte de los agentes del orden sin ofrecer ninguna razón más allá de su color de piel.

«La criminalización de las personas negras es un hecho que se constata con el relato de lo que sucedió el pasado 4 de julio», afirma la plataforma. Según las declaraciones de Uwagba, un agente de la policía le dijo «todos los negros llevan droga en sus bolsillos».

El mediador intercultural expuso que en ningún momento le explicaron los motivos de la detención, y advirtió a los agentes de que esta no era la manera correcta de proceder. Frente a esta respuesta, la Policía examinó toda la documentación de manera exhaustiva, según apuntó Uwagba.

«En el caso de las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular, estas identificaciones indiscriminadas resultan traumatizantes y fomentan la desconfianza en las administraciones y en los cuerpos de seguridad», reza el comunicado.

Uwagaba reconoció que se sintió «indefenso» ante el trato que recibió, y denunció que le hicieron quitarse los zapatos y sentarse en el suelo. «Me dijeron: ‘abre tu bolsillo, quítate los zapatos, los calcetines y siéntate en el suelo’. En ese momento estaba muy tocado con la manera en la que me estaban cacheando», afirmó.

Mientras ocurrían los hechos, el denunciante explicó que un testigo al que conocía vio la situación e intentó resolver el entuerto. La respuesta que le dio el policía fue la siguiente: «hacemos esto porque las personas de color llevan droga en el bolsillo».

Según Uwagba, la Policía se marchó asegurando que le iban a denunciar por desobediencia a la autoridad. «Te vamos a denunciar porque te estás poniendo muy chulo con nosotros».

La plataforma reclama que se «paren este tipo de actuaciones policiales», además de «una explicación institucional frente a unas prácticas» que consideran «frecuentes» en el barrio.

El ciudadano nigeriano presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia por lo que consideró un trato totalmente discriminatorio. No obstante, Uwagba tampoco quiso culpar de racismo a todo el cuerpo de policía: «Soy una persona que ha hecho mucho trabajo personal como mediador comunitario con la policía y nunca me había pasado algo así. No es el uniforme, es la persona».