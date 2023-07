El nuevo Ayuntamiento de Palma apaga el contador de árboles de plaza España de manera definitiva

El Ayuntamiento de Palma ha apagado definitivamente el contador de árboles de plaza España. Antes de fundirse a negro, el aparato, cuya instalación costó seis mil euros, se quedó en 10.963 ejemplares plantados.

El nuevo equipo de gobierno liderado por Jaime Martínez no tiene la intención de volver a encender un contador que, desde su instalación en marzo de 2021, fue diana de las críticas del PP, entonces en la oposición.

El actual Consistorio justifica que «los árboles son parte del patrimonio natural de la ciudad y su conservación es imprescindible». Sin embargo, señala que «el hecho de que haya árboles no depende de que exista un contador, sino de que se siembren».

Previsiblemente el aparato se desinstalará en breve porque ninguna empresa se encarga de su mantenimiento. Y no se va a convocar ningún concurso para adjudicar este servicio. «Creemos en los árboles reales, no en los virtuales. La información que ofrecía el contador no era real porque también contabilizaba los ejemplares talados. El equipo de gobierno tiene en perspectiva numerosas actuaciones en materia de medio ambiente, mucho más útiles que la existencia de un contador de árboles», manifestó el Ayuntamiento.

El contador estaba asociado a la web 10000arbres.com, que todavía está operativa. Además del número de ejemplares incluye un mapa indicando en qué zonas se han sembrado y de qué especie. El último recuento cifra en 10.963 los árboles plantados, en 1.468 emplazamientos diferentes, y calcula un ahorro de 109.630 kilos de CO₂.

Objetivo 10.000 árboles

El contador de árboles «es el ejemplo más claro de lo que ha hecho el Consistorio estos ocho años, que es propaganda. Los árboles no se cuentan, se plantan. Vamos a ver si le podemos dar otro uso, pero es un insulto al ciudadano contar árboles, coches abandonados o lo que sea», subrayó Martínez en una entrevista concedida a este diario poco después de ser investido alcalde de Palma.

Cuando se instaló en marzo de 2021, el contador incorporó los 1.191 árboles que se habían sembrado desde el verano de 2019 en reforestaciones realizadas en Bellver, es Carnatge, plantaciones populares y en los alcorques de las calles.

El Ayuntamiento que entonces dirigía José Hila quería demostrar a los ciudadanos que cumplía su promesa de plantar diez mil árboles durante la legislatura. Sin embargo, siempre se criticó que sumara los árboles plantados pero no restara los que talaba porque se secaban o porque sufrían algún tipo enfermedad.