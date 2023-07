El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha denunciado esta mañana que "un problema de infrafinanciación importante" en el proyecto de la piscina y el aparcamiento de S'Aigo Dolça ha estado a punto de paralizar las obras.

"El famoso proyecto de s'Aigo Dolça se anunció como una de las grandes obras de la pasada legislatura. José Hila y Neus Truyol anunciaron que estaría acabada este 2023, pero nada más lejos de la realidad porque hemos encontrado un problema de infrafinanciación importante", ha afirmado Fidalgo sobre un proyecto licitado en 2021 por 9,1 millones de euros y adjudicado en noviembre de ese año.

"Los créditos iniciales se distribuyeron de la siguiente manera: cuatro millones de euros a cargo de una subvención del Consell de Mallorca que se tenía que justificar antes del 31 de marzo de este 2023; dos millones de euros de un crédito de fondos europeos Edusi que debían justificarse antes del 31 de diciembre de 2022. Ambos se han prorrogado", ha detallado el teniente de alcalde Urbanismo.

Fidalgo ha recordado que en octubre de 2022 surgió la necesidad de un modificado en las obras con un incremento de 1,5 millones de euros "que acabaron siendo 2,5 millones". El constructor, ha expuesto, "nos dio traslado de que paralizaba las obras al no cobrar ni un euro de este modificado. Lo que no ha hecho en ocho meses el equipo anterior, en tres semanas este gobierno ha puesto la carne en el asador para que las obras no se paren y para que el constructor cobre esos 2,5 millones de euros", ha manifestado Fidalgo.

"Esperamos aprobar en la Junta de Gobierno prevista mañana la distribución de anualidades del contrato que requerirá una transferencia de crédito. Si no es posible, lo elevaremos al pleno y daremos las debidas explicaciones, para sonrojo y escarnio de la izquierda, que vendió s'Aigua Dolça como un proyecto estrella", ha indicado el teniente de alcalde de Urbanismo.

"El crédito Edusi ni siquiera se ha solicitado durante las obras. Así que nos hemos encontrado con un modificado de 2,5 millones de euros sin tramitar, y los dos millones de euros de Edusi que no es que no se podrán justificar, es que ni siquiera se han solicitado", ha añadido.

"Desastre de gestión"

En todo caso, Fidalgo ha indicado que su departamento espera que las obras acaben en 2024 "con el menor perjuicio posible para las arcas municipales habida cuenta del desastre en la gestión de este contrato".

"Hablamos de un 60% de la obra que está en el aire. Pero hemos resuelto la cuestión urgente del modificado y que el contratista no paralice las obras. Y ahora nos ponemos a trabajar con el crédito europeo para que haya un menor perjuicio posible a las arcas municipales", ha valorado el teniente de alcalde de Urbanismo.