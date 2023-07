Independientemente de lo que mola ver a niños jugando en la calle, tenía ganas de hacer esta foto en el Parc de Ses Estacions, porque me recuerda a todas esas películas de los ochenta donde salían niños americanos jugando delante de una boca antiincendios abierta. Me daban mucha envidia y me preguntaba donde estaban ‘nuestras’ bocas de incendios.