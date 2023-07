El partido animalista Progreso en Verde ha criticado la circulación de calesas de caballos en Palma, coincidiendo con el primer día de alerta amarilla por altas temperaturas.

En una nota de prensa, Progreso en Verde ha censurado que este viernes, a las 14.42 horas, y decretada la alerta amarilla por altas temperaturas, alrededor de cinco calesas de caballos estuvieran prestando servicio o inmóviles en sus paradas, en Palma.

Concretamente, y según ha reprobado, una calesa de caballos en la parada de la calle Conquistador y otras cuatro en la zona de la catedral, una de ellas prestando servicio con turistas, decidieron una vez más, pasar por alto la prohibición de circular por 'Ciutat' en alerta amarilla por altas temperaturas.

El presidente de la formación animalista Guillermo Amengual, contactó con la Policía Local y solicitó que se abriera expediente a los conductores de las calesas que incumplían la prohibición de circular en alerta amarilla, sanción que asciende hasta los 1.800 euros.

"Primer día de alerta por altas temperaturas y primer día de incumplimientos. Ya no nos sorprende nada. Cada año pasa lo mismo y no hay ningún tipo de consecuencia. Es terrible tener a los caballos prestando servicio con las altas temperaturas de este viernes o inmóviles en sus paradas. Lamentable la permisividad de Cort, que estando izquierda o derecha, permiten la explotación y sufrimiento de los caballos. No desistiremos y exigimos la máxima sanción a los conductores que incumplieron la norma", ha declarado Amengual.