No ha habido sorpresas y, tal como estaba previsto, Jaime Martínez ha sacado adelante el pleno extraordinario sobre la organización del Ayuntamiento y la composición de los consejos de administración de Emaya, la Empresa Funeraria Municipal, la SMAP y la EMT con el respaldo de la izquierda. Vox ha rechazado los puntos relativos a las empresas públicas con el argumento de que el reparto de asientos no se ajusta a la proporcionalidad salida de las urnas el 28 de mayo. Y se ha movido entre la abstención y la aprobación en las propuestas relativas al nombramiento de las comisiones, las remuneraciones de los regidores y las asignaciones a los partidos.

Esta vez sí ha sido un pleno de trámite después de que la semana pasada la una pinza de la izquierda y la ultraderecha tumbara la práctica totalidad de las propuestas del Martínez. La legislatura arranca formalmente, pero persisten las dudas sobre la capacidad que tendrá el PP para dirigir el Ayuntamiento con sus once regidores frente a los dieciocho que suma la oposición (PSIB, Vox, Més per Palma y Podemos). Pese a sacar adelante las votaciones, el alcalde escuchó severos reproches que no auguran un mandato fácil.

El pleno ha aprobado el nombramiento de los consejos de administración de las empresas públicas con el voto favorable del PP, la abstención de la izquierda y el rechazo de Vox. Los 'populares' tendrán mayoría con cinco representantes, mientras que la oposición se repartirá cuatro, números que no cuadran al partido de extrema derecha.

"Estamos en contra de un sistema en el que habría mayoría absoluta del partido del gobierno en cualquiera de las decisiones que se tomen estos cuatro años. No es acorde ni con el sentir del voto de las pasadas elecciones, ni con el número de concejales que estamos aqu", ha señalado Ignacio Esteban. "Proponemos que se rectifique la composición propuesta para que haya una proporcionalidad de modo que el PP tuviese tres representantes, el PSIB dos, Vox dos, Més uno y Podemos uno", ha añadido. La enmienda ha sido rechazada y el PP ha sacado adelante la votación.

Remuneraciones del alcalde y los regidores

Superado este primer trámite, el alcalde ha sometido a votación los puntos relativos a la organización del Consistorio. Esta vez la izquierda se ha unido al PP a la hora de aprobar la composición y el nombramiento de las comisiones permanentes del pleno, el nombramiento de las Juntas Municipales de los Distritos de Palma, las retribuciones de los miembros de la Corporación y de los órganos directivos, y la asignación a los grupos políticos. Vox se ha abstenido en los dos primeros puntos y ha votado favorablemente en los dos últimos.

De este modo, tanto el alcalde como los regidores del equipo municipal y de la oposición empezarán a percibir una remuneración al haber llegado a un acuerdo sobre las dedicaciones exclusivas, uno de los puntos que les impidió llegar a un acuerdo la semana pasada.

"Lo que votamos hoy no es definitivo. Trasladan una imagen de debilidad y provisionalidad. Les instamos a que esa promesa de buscar acuerdos sea una realidad", ha advertido el socalista Xisco Ducrós al alcalde.