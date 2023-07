PSOE y Més per Palma han cargado contra el anuncio de Fidalgo de descartar la construcción de las 830 viviendas protegidas previstas por el anterior Ayuntamiento en Son Busquets. Los socialistas han expresado su "profunda preocupación" esta decisión. "Durante la campaña electoral, el PP hizo hincapié en su propuesta de apostar por la vivienda pública y ampliar la oferta de este tipo de viviendas. Sin embargo, nos encontramos con una medida que va en sentido contrario a sus promesas iniciales", han señalado en un comunicado.

"Desde el PSOE Palma rechazamos cualquier cambio que implique no apostar por una mayor disponibilidad de viviendas, especialmente viviendas públicas y también asequibles para la ciudadanía de Palma, en especial para los jóvenes. La vivienda es un derecho fundamental que debe garantizarse a todos los ciudadanos, y es responsabilidad de los gobiernos municipales trabajar en pro de una política de vivienda inclusiva y accesible", han indicado los socialistas.

"La eliminación de viviendas accesibles para jóvenes y la supresión de las viviendas públicas en Son Busquets representan un paso atrás en la consecución de este objetivo. Resulta inaceptable que se tomen decisiones que vayan en detrimento de este principio básico", han añadido.

El PSIB de Palma ha instado al PP a "garantizar una oferta de viviendas públicas y a precio accesible para jóvenes en Son Busquets, en lugar de eliminarlas". Asimismo, le han exigido que "priorice el bienestar de los ciudadanos de Palma sobre cualquier otro interés".

Por su parte Més per Palma ha advertido de "la deriva desarrollista y especulativa que supondrá el PP en materia urbanística". La formación ecosoberanista ha recordado que "Son Busquets ya es de propiedad pública, pertenece al Estado y debe ser para hacer vivienda pública, social y a precio asequible".

"Un gran pelotazo"

El partido liderado por Neus Truyol en Palma ha subrayado que "ahora el PP sale diciendo que no quiere "guetos", pero lo que realmente quiere decir es que no quiere hacer vivienda pública, a precios asequibles y para colectivos vulnerables". El PP, ha criticado Més per Palma, "es más de ofrecer suelo público al sector privado para que otros hagan negocio".

"El PP no puede consentir que hayamos hecho buen trabajo y hayamos encontrado una solución a un problema histórico. Por eso echan cortinas de humo y confunden a la gente. Además, dentro de pocas semanas habrá elecciones estatales. Si el PP gobierna en Madrid, esto será un gran pelotazo", ha previsto Truyol.

Més per Palma ha señalado que al PP "se le ve el plumero" porque llevan ocho años diciéndonos que no hacíamos suficiente vivienda pública y lo primero que dice el concejal de urbanismo es que quiere menos a Son Busquets. ¡Empezamos bien!".