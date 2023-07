El Ayuntamiento de Palma ha justificado que la Policía Local siguió el «protocolo habitual» en las fiestas de s’Aranjassa. Así ha respondido el Consistorio a la polémica generada por la ausencia de agentes en la pelea multitudinaria que tuvo lugar durante las fiestas de este enclave palmesano la madrugada del sábado al domingo.

«De cara a fiestas de barriadas no se establece un dispositivo policial previo. A no ser que se trate de una celebración multitudinaria o que se intuya que pueda haber problemas de orden público. En este caso no se cumplía con ninguno de estos criterios, así que no se consideró necesario fijar una vigilancia estática», añaden desde el Ayuntamiento citando a la Policía Local de Palma.

Pese a que no se preveían unas fiestas multitudinarias, la verbena llegó a reunir a unas 1.500 personas. La batalla campal se inició antes de las cuatro de la madrugada y el nivel de violencia fue escalando progresivamente, incluyendo patadas, puñetazos y amenazas con un cuchillo. Posteriormente acudieron al lugar de los hechos agentes del Grup d’Acció Preventiva (GAP) y de la Unidad Nocturna. También acudieron efectivos de los Rayos, zetas y agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.

La policía local de Palma identificó a cuatro jóvenes relacionados con la violenta pelea. La Policía Nacional ha asumido la investigación de la trifulca, sin que de momento hayan trascendido detenciones.

Según fuentes policiales, la mayoría de los jóvenes implicados en la pelea eran de Son Gotleu y el Molinar, y no se ha podido determinar el concurso de jóvenes de s’Aranjassa y del vecino Sant Jordi.

Ante la ausencia de presencia policial, los agresores actuaron con total impunidad antes de emprender la huida a la carrera por las calles del barrio. La alarma cundió en el vecindario, que temía que la trifulca desembocara en lesiones graves.

Dispositivo contra la venta ilegal

La Policía Local de Palma, siguiendo las directrices del nuevo gobierno municipal, efectuó este pasado fin de semana controles para combatir la venta ilegal en algunos de los lugares más concurridos de la ciudad.

Este dispositivo estuvo a cargo de cuatro unidades motorizas que se centraron en el eje comercial conformado por plaza España, calle Sant Miquel, Plaça Major, calle Palau Reial y Parc de la Mar, además de todas las vías situadas dentro del radio de esta zona.

El horario para efectuar esta acción de vigilancia se extendió de 10.30 a 17.30 horas, tanto el sábado como el domingo, coincidiendo con los momentos de máxima afluencia de ciudadanos.

Como resultado de esta operación, se tramitó un acta de intervención por práctica de venta ambulante sin licencia, y cinco intervenciones de material por abandono del género.