Lo bueno (y malo) de tener Diógenes digital es que nunca tiro ninguna de mis fotos. Una foto me puede no gustar nada un día y encantar a los dos o tres años (así son de inconsistentes mis gustos, sí). Y la verdad, no entiendo cómo pude descartar esta teniendo neones, niebla, gente charlando a la fresca y el encanto de esa Palma menos turística de la que ya apenas queda nada.