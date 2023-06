"Un servicio público no debería dejar tirado a sus ciudadanos". Así ha sido de contundente Margalida Sanz, suscriptora del Diario de Mallorca y ciudadana de Palma. Se ha puesto en contacto con el diario para explicar que el día 2 de junio tenía un viaje previsto a las Azores con sus amigas y lo primero que hizo fue llamar a Radio Taxi. "Reservé para las 8.00 de la mañana y cuando les pregunté si podía fiarme que no me iban a dejar tirada me contestaron que no podían asegurarme que el taxi estuviese a la hora acordada, ¿pero qué servicio público es este?", ha contado indignada.

Sanz siempre coge taxis para ir al aeropuerto, ya que es el método más cómodo para ella y cuando desde Radio Taxi no pudieron asegurarle que iban a estar a las 8.00 en su casa decidió llamar a Taxis Palma. "Yo vivo por la plaza Gomila y cuando les comenté dónde tenían que recogerme me dijeron que no podían venir porque hay una parada de taxis, cuando esto es mentira, ya que solo hay para autobuses. Me colgó. Después de esto no me cogieron las llamadas", ha indicado. "Tuve una gran sensación de impotencia y rabia, ya que estuve haciendo llamadas durante horas y no respondían. No volvieron a coger el teléfono", ha explicado. Además, ha añadido: "Solo acuden a donde les interesa". Al final el hermano de una de sus amigas tuvo que venir a buscarla para no quedarse sin su esperado viaje. "Yo soy la que vive más lejos de mi grupo de amigas y siempre busco la forma de ir al aeropuerto por mi cuenta, pero en esta ocasión les tuve que pedir que vinieran a por mí", ha finalizado Sanz