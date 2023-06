Jaime Martínez, un hombre grandote y de palabra

Alas 11.10 de la mañana salía Jaime Martínez al balcón de Cort y mostraba la simbólica vara de mando a quienes se habían congregado en la plaza para festejarlo. Yo estaba allí porque no me he perdido ninguna toma de posesión de la alcaldía del ayuntamiento de Palma desde la de Aina Calvo. Vicios que tiene una.

Seguí toda la sesión en primera fila del zaguán de Cort, lugar donde colocan pantalla y sillas en estos eventos. Se fueron sucediendo la constitución de la mesa de edad, la promesa o juramento de los nuevos regidores (la mayoría en castellano), la votación a la alcaldía (en la que cada partido apoyó a su cabeza de cartel) y la proclamación del nuevo alcalde (hecha por Fulgencio Coll, como representante de más edad). Como colofón, el juramento del cargo del alcalde y su primer discurso. Este segundo juramento, sí lo pudimos oír porque en el primero, cuando asumió el cargo de regidor, el micro ambiente de la grabación no estaba activado. Jaime habló en su idioma e hizo una lectura rápida y apasionada de su discurso. Me gustó. El mensaje era sencillo y esperanzador. «Deixem de pensar en les poques coses que ens separen i treballem en les moltes que ens uneixen». Dijo que en él encontraremos vocación de servicio, humildad y muchas ganas de trabajar. El diálogo y la capacidad de escuchar son sus emblemas. Me quedo con el aroma de su discurso más que con los eslóganes. Es verdad que habló de ciudad de la cultura, del deporte y del verde como exponente del medioambiente, se entiende, pero prefiero quedarme con el hecho de que no ha recriminado ni criticado ninguna herencia recibida. Me quedo con su compromiso de trabajar por los intereses generales y de atender las necesidades reales en contacto con el tejido social. «És la meva obligació», concluyó antes de decir tímidamente por primera vez aquello de «S’aixeca la sessió». Va a ser un reto gobernar en minoría. Y quizás sea una experiencia muy buena para la ciudad. Sé que será difícil y que precedentes no hay ya que la dinámica habitual de la política es toda la contraria, buscando el placer y la fuerza en meter el dedo en el ojo a los adversarios como si las campañas electorales fueran eternas. Hoy he visto a un hombre grandote y un poco tímido que ha llegado para trabajar por su ciudad. Como el arquitecto que es, «rajola a rajola», ha dicho en su parlamento. Yo quiero creerlo. Por ahora ha demostrado cumplir con su palabra, porque en el debate electoral del Club DM y en las entrevistas, siempre dijo que, si los votos le daban, sería proclamado alcalde en minoría. Y así ha sido. Jaime Martínez, el arquitecto de una nueva Palma