La justicia declara nulas las oposiciones para elegir a 101 nuevos policías locales en Palma

La Policía Local de Palma afronta un grave problema. Una jueza ha anulado la oposición convocada por el Ayuntamiento hace tres años, para cubrir 101 nuevas plazas en la Policía Local de Palma. Este proceso concluyó con la incorporación definitiva de 87 nuevos agentes, que en estos momentos ya están trabajando. Sin embargo, una reciente sentencia declara nulo el proceso de oposición, al detectar un grave error en la puntuación de la tercera prueba del proceso selectivo, que era el examen de desarrollo. La jueza anula dicha prueba, y por tanto también deja sin efecto el listado de nombres de los aspirantes que superaron la oposición y se convirtieron en funcionarios de Cort. El motivo de esta decisión es que el tribunal que corrigió las pruebas fijó los criterios de puntuación de las preguntas escritas cuando ya había terminado el examen, en vez de hacerlo antes.

Esta sentencia, sin embargo, todavía no se ha ejecutado, dado que aún no es firme. El ayuntamiento de Palma ha decidido recurrirla, para defender ante el Tribunal Superior la legalidad del proceso selectivo de estas oposiciones para aumentar la plantilla de la Policía Local. Esta oferta público se convocó en el año 2020, con el objetivo de cubrir las carencia que sufría la plantilla por la falta de efectivos.

El juzgado de lo contencioso se ha pronunciado tras la demanda planteada por uno de los opositores, que lógicamente no logró superar las pruebas para conseguir una plaza definitiva en la Policía Local de Palma. La demanda la planteó contra el Área de Hacienda y Función Pública de Cort, que fue la concejalía que convocó dicha oposición pública.

La irregularidad que denunció el opositor fue en la prueba de desarrollo que se celebró el día 12 de junio del año 2020. Tres semanas después se reunió el tribunal calificador de la oposición y acordó una distinta valoración de cada una de las preguntas que los opositores debían desarrollar en el examen escrito. El aspirante a policía denunció que esta actuación del tribunal calificador era irregular, por cuanto no se podía cambiar el criterio de valoración una vez terminada la prueba, sino que la puntuación de las respuestas se debió acordar antes del examen.

El ayuntamiento de Palma quiso convencer a la juez, aunque sin éxito, de que no se debía confundir los criterios de valoración con los criterios de ponderación del contenido, ya que estos últimos solo se pueden acordar con posterioridad a que se plantee la pregunta del examen y se desarrolle la respuesta.

Sin embargo, la jueza no lo interpreta de esta manera. En su sentencia explica que lo lógico es que, si no existe una información contraria, las preguntas que se plantean en el examen, las respuestas deberían tener una similar puntuación. Es decir, no se puede decidir una vez terminada la prueba que unas preguntas del examen tendrán más valor que otras. Si este es el criterio que se pretendía seguir, esta información la deberían haber tenido antes los opositores, para tener la posibilidad de preparar mejor los temas mejor puntuados. «No hay razón alguna que justifique que dicha ponderación se realizara con posterioridad a la realización de la prueba», señala la magistrada. Todos los policías locales que lograron plaza en esta oposición pública ya llevan varios años incorporados al trabajo. De momento, la situación de estos funcionarios quedará igual, debido a que la sentencia ha sido recurrida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y, por lo tanto, no es firme. Sin embargo, en el hipotético caso de que la decisión de la magistrada se confirmara y se anulara toda la oposición, no se descarta que el proceso de nombramiento como funcionarios de estos agentes también quedaría anulado. En este caso, se tendría que volver a repetir las oposiciones.

Desde el ayuntamiento de Palma se negó ayer cualquier tipo de irregularidad en este proceso público, en el que el área de Seguridad Ciudadana no tuvo ninguna intervención en la convocatoria de las oposiciones, ni en la valoración de las pruebas. Los abogados de Cort ya han presentado el correspondiente recurso contra esta sentencia. Se defiende la actuación de los integrantes del tribunal que corrigió las pruebas de la oposición. Es más, se sostiene que lo que se hizo fue acordar un criterio unánime de todos los examinadores para puntuar las respuestas del examen.