El líder de Vox Palma, Fulgencio Coll, reiteró ayer que la intención de su formación es entrar en el equipo de gobierno municipal que liderará Jaime Martínez a partir de este sábado. En caso contrario —la intención del PP es gobernar en minoría— destacó que hará una oposición «constructiva» en el nuevo Consistorio. «La mejor solución es la que se ha hecho en Valencia, donde el PP no ha tenido problema para apoyar a Vox y gobernar juntos. Aquí se puede hacer lo mismo. El PP, para gobernar con tranquilidad, lo que tiene que hacer es llegar a un acuerdo con Vox. Tendrá muy complicado gobernar con diez concejales y 18 en la oposición. Hemos visto acuerdos en Calvià y Alcúdia. Si no gobierno, haré una oposición constructiva y con sentido común, pero haré oposición porque me debo a las 32.582 personas que nos han votado a Vox de forma clara», señaló Coll en ‘IB3 Ràdio’.

«Lo tengo claro: o entramos ahora, o estaremos en la oposición. Se puede hacer un buen trabajo gobernando juntos para dar una mayor estabilidad. Me gustaría un acuerdo en el Ayuntamiento y en el Parlament», añadió