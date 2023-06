He caído en la tentación, dije que no lo haría pero he usado una inteligencia artificial en mi foto de esta semana. Aunque tiene su explicación, no es que toda la imagen sea artificial, de hecho es mi foto favorita, la hice con una FujixE-1 y una lente Helios 44mm. El problema que tenía es que era vertical, y aquí entra la IA: una tercera parte de la foto no es real pero es coherente con el resto y esto es una maravilla y da miedo a partes iguales.