El sindicato CCOO y el alcalde de Palma en funciones, Jose Hila, han recriminado el voto contrario de Vox, en el último Consejo Rector Extraordinario del Instituto Municipal de Innovación (IMI) del Ayuntamiento de Palma, a la subida salarial del 2,5 por ciento a los trabajadores de dicha institución.

Esta reunión se celebró el pasado 31 de mayo y allí se sometió a votación la aplicación del aumento salarial del 2,5 por ciento aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según ha indicado la formación sindical en una nota de prensa.

El presidente del IMI, Adrián García, señaló en el Consejo que "le hubiera gustado que el aumento fuera mucho mayor, por la inflación actual y sobre todo por la gran labor que ha realizado y realiza todo el personal del IMI", según ha asegurado CCOO.

La central sindical ha afirmado que "inmediatamente" solicitó la palabra el representante de Vox, Jaime de Ramis, quien pedía que "constara en acta su voto negativo a dicho aumento".

"Sus motivos fueron que los PGE establecen como máximo un 2,5 por ciento, por lo que no tiene porqué ser ese máximo el que se aplique y que no era el momento de aprobar 'in extremis', en un último Consejo Rector Extraordinario, este aumento", ha detallado CCOO.

Por parte del Comité de empresa del IMI, han asegurado que "les parece inconcebible" que alguien de una formación política como Vox, venga "a negar el aumento del 2,5 por ciento que establecen los PGE para el personal de todas las administraciones públicas".

Además, han recalcado que el personal del IMI "siempre ha sido de los últimos en cobrar esos aumentos" tras los trabajadores del Govern balear, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento e incluso otros organismos autónomos.

En este sentido, CCOO ha incidido en que "parece mentira" que se niegue un aumento del 2,5 por ciento al personal del IMI, "cuando aún hay sueldos de 1.500 euros" y siempre "se ha sido beligerante y participativo con todos los colores políticos que han pasado por el IMI", pero ha remarcado que con estos posicionamientos "les tendrán enfrente".

El resto de asistentes han votado a favor, como el representante del PP, David Diez, quien ha reconocido "por la trayectoria que ha seguido de cerca durante estos años del IMI y como funcionario, que es totalmente lícito este aumento y aún más si se tiene en cuenta la situación económica actual". Diez ha añadido además que el personal del IMI "siempre ha sido uno de los últimos en contar con los aumentos y, o bien, acuerdos o mejoras pertinentes".

Asimismo, CCOO ha censurado la ausencia de los representantes de Podemos y MÉS que "no se han presentado" a la reunión, por lo que el Consejo Rector ha quedado "en minoría" y el acuerdo "ha salido por los pelos".

"Esto no tiene que ver con elecciones, tiene que ver con justicia, con la legalidad de los PGE, con el personal empleado y con su esfuerzo y su trabajo, que ha de ser recompensado con un salario y con la aplicación de los aumentos que determine el Estado", ha puntualizado la central sindical.

El sindicato también ha solicitado a los representantes de Vox en el próximo Consistorio que sean "tan vehementes y consten en acta sus votos negativos" al aumento salarial de los concejales del próximo grupo municipal.

Por último, el alcalde en funciones, José Hila, ha criticado --en un mensaje en Facebook, recogido por Europa Press-- el voto en contra de Vox a la subida salarial del 2,5 por ciento a los trabajadores del IMI, ya que, a su juicio, era una subida "pertinente por ley". "Si eres trabajador ya sabes lo que te toca cuando gobiernen PP y Vox, recortes y más recortes", ha concluido.