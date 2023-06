La Autoridad Portuaria de Balears (APB) reunió ayer a los comerciantes y empresarios del Paseo Marítimo, representados por la Asociación de Comerciantes e Industriales del Marítimo (Acoipam), la Asociación Balear del Ocio y Entretenimiento (Abone) y CAEB Restauración, para explicarles las directrices que deberán seguir a la hora de instalar las terrazas del nuevo Paseo Marítimo. El objetivo es que todas sigan una armonía estética, persiguiendo homogeneizar los colores, el mobiliario y el material para lograr unidad.

Los responsables de la APB enseñaron en la reunión varias imágenes digitales, diseñadas por el autor del proyecto de remodelación integral del Marítimo, Elías Torres, para mostrar ejemplos de cómo deberían ser las terrazas del futuro paseo. El mobiliario tendrá que ser de un color neutro o frío y hecho con material ligero, para que se pueda montar y desmontar la terraza fácilmente. Además, las licencias estarán repartidas en módulos de tres por tres, con el fin de buscar armonía geométrica.

En la reunión se acordó que cada negocio tendrá libertad para buscar su propia gama de productos, con tal de que cumplan las condiciones estéticas. La APB facilitará un manual de estilos para facilitar este trabajo. También se encargará de las bases de las sombrillas para que sean todas iguales.

Fachadas y aceras: los negocios podrán elegir cuándo será la intervención

Otro punto que se planteó ayer es la intervención en las fachadas y las aceras del exterior de los locales. En este sentido, la APB tratará de adaptarse a la petición de cada empresario, que comunicará cuándo prefiere realizar esta obra para ocasionar los mínimos inconvenientes.

Estas intervenciones se realizarán, en principio, a partir de octubre, con un calendario que se ajuste en la medida de lo posible a las peticiones de los negocios. El Auditorium, por ejemplo, prefiere hacerlo cuanto antes, mientras que otros empresarios quieren esperar a que acabe la temporada turística. En principio, serán obras sencillas y con un plazo reducido, de unos 15 días, y una vez finalicen los locales ya podrán instalar sus terrazas definitivas.

Por otro lado, la APB ofrece a los vecinos del Paseo Marítimo conectarse a sus acometidas de aguas pluviales y fecales, aprovechando que ahora se está instalando la red de separación de aguas residuales. El ente público pide a las comunidades de propietarios que contacten con la APB y se acojan a esta posibilidad, principalmente porque la futura normativa ambiental lo exigirá.

Esta oferta se extiende tanto a los inmuebles que ya tienen separadas las aguas como a los que no. Por tanto, las comunidades han de informar a la APB en qué situación se encuentra su edificio. En caso de que no tengan esta separación o no sepan dónde están sus arquetas, se dejarán las cometidas frente a su casa para que se conecten en un futuro. La ronda de contactos con los vecinos ya ha empezado, y se prevé que el trabajo de instalar las cometidas pueda empezar en los próximos meses.

En este sentido, fuentes de la APB admiten dificultades para canalizar la información a todos los residentes de la zona. Este podría ser uno de los motivos, de hecho, por los que varios vecinos se están organizando para crear una nueva asociación que defienda sus intereses.

Las obras seguirán en verano sin cortes de tráfico

La APB no paralizará las obras este verano por la temporada turística, aunque tampoco prevé cortes de tráfico importantes más allá de los que se tengan que hacer de forma puntual y solo durante unas horas.

En estos momentos, se está ejecutando una importante canalización de saneamiento y drenaje de aguas residuales con una tubería de 630 milímetros de diámetro, así como canalizaciones subterráneas de mayor envergadura para electricidad o telefonía. Es un trabajo lento y aparatoso, puesto que la maquinaria no puede actuar en más de una zanja a la vez. También se está acabando de demoler elementos que se tienen que renovar, como el pavimento o la acera. Una vez acabados estos trabajos, desde la APB prevén que las siguientes fases sean más rápidas, según apuntan fuentes del ente público. Con todo, las obras siguen el calendario previsto. La segunda fase de la remodelación se solapa con la primera y dura ocho meses, en los que se actuará en el lado opuesto al mar.