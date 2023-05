Los propietarios de los locales privados del área subterránea de la plaza Major se sienten engañados por el ayuntamiento de Palma, que es el propietario del 70% de la superficie comercial. Los empresarios denuncian que la falta de acuerdo por parte de Cort, que todavía no ha decidido qué se va a hacer para recuperar la zona comercial, les supone graves pérdidas económicas, debido a que no hay nadie que se interese por alquilar sus locales. Y es que en estos momentos lo que hace años fue una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad es ahora prácticamente un desierto, ya que no queda una sola tienda abierta. Salvo una peluquería, el resto de locales están cerrados. Los comerciantes van a reclamar a Cort el lucro cesante que vienen sufriendo desde hace cuatro años. Este conflicto entre ambas partes se trasladará a los juzgados. Los empresarios consideran que es una lástima que se deje perder una de las zonas comerciales estratégicas de la ciudad.