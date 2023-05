Regiduría de Civismo en Palma

Siempre comento a mis compañeros de luchas varias que si cobráramos las buenas ideas que damos a quienes están en los cargos de responsabilidad política, quizás nos atendieran mejor. Ya se sabe que lo que no cuesta, no se valora.

No será que no hayamos propuesto decenas de veces a los responsables del ayuntamiento de Palma que la manera eficaz de erradicar las pintadas vandálicas de la ciudad es borrarlas de inmediato. Es el método de París y Berlín. Es lo mejor para disuadir a quienes les gusta ensuciar las paredes. Y aquí lo han comprobado en propia piel porque donde han limpiado y mantenido (véase la Costa des Teatre, el puente de sa Riera o las casetas del Parc de ses Estacions), ha dado resultado. Pero pese a esa demostración, no han sido capaces de buscar efectividad y limpiar toda la ciudad; al fin y al cabo, es su responsabilidad porque no han sabido evitar el vandalismo velando por el orden público. Nos tendremos que disfrazar de empresa tecnológica sofisticada y, con ayuda de inteligencia artificial, llegar a la misma propuesta y cobrarla. Así se darán por enterados.

Avisé personalmente y en varias ocasiones en reuniones del Consell de Gerència d’Urbanisme que, antes del traspaso de propiedad militar de Son Busquets a otras manos, había que garantizar la vigilancia para que no se produjeran okupaciones. Por desgracia, el patrimonio humilde de los hangares no resistiría maltrato ni expolio. Ya se han producido los primeros conatos de okupación. Debería haber negociado un pago por la idea preventiva.

Las colillas en el suelo, los chicles pegados, los escupitajos, pegatinas en señales y postes, basura abandonada en cualquier lugar, restos de botellón, excrementos de mascotas y de lo que no son mascotas, el ruido a cualquier hora, patinetes y bicis por las aceras, los coches aparcados en las esquinas… todos los comportamientos incívicos citados hasta ahora rebajan la calidad de vida de quienes vivimos en Palma. Son fuente de malestar, de inseguridad, de injusticia, de maltrato al medio e incluso pueden perjudicar la salud de las personas. ¿A qué esperamos para tomarnos en serio que trabajar por una convivencia agradable mejoraría la vida de la gente?

Con ese fin, desde ARCA, entidad que en los últimos tiempos, además de preocuparnos por nuestro Patrimonio, nos vemos en la obligación de ampliar nuestro cometido a otros aspectos colaterales, hemos planteado como propuesta «estrella» de nuestras peticiones a los partidos políticos la creación en Palma de la Regiduría de Convivencia y Civismo, con capacidad de incidir en materias de seguridad, educación, infraestructuras, movilidad, igualdad, medioambiente, turismo… Lo que ahora se llama transversalidad, pues eso. Se trata de reordenar, tras las inminentes elecciones, la estructura político-administrativa municipal y establecer prioridades. Hay que reconocer los problemas como primer paso para solucionarlos, reordenando y no engordando estructuras huecas y cargos políticos.

Proponíamos que la citada Regiduría elaborara un plan de choque contra las pintadas vandálicas, de manera que en unos meses estuvieran eliminadas de todas las paredes de la ciudad. También debería recuperar la seguridad y el protagonismo de quien camina, garantizando aceras y espacios peatonales libres de cualquier vehículo. Sería competencia suya evitar el incivismo en el abandono de residuos en la vía urbana con campañas de concienciación continuadas, control y sanciones. Y que las normativas, como las de terrazas y ocio, se mejoren para proteger el interés general y se cumplan.

El civismo es la madre del cordero, el quid de la cuestión, el meollo del asunto. Gobierne quien gobierne, tras las próximas elecciones, creen esa concejalía y tómensela en serio. Les regalamos la idea. Aunque si la cobráramos… quizás harían más caso y les iría mejor.

Y a ustedes, suerte en la elección de las papeletas, está complicada la cosa.