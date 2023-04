La aprobación de la parte estructurante del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma producida en el pleno extraordinario celebrado en Cort esta mañana con el voto en contra de toda la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, permitirá que, a partir de ahora se puedan comenzar a tramitar las urbanizaciones previstas en el nuevo planeamiento que deben disponer primero de un Plan Parcial.

Entre estos nuevos urbanizables cuya tramitación queda desbloqueada con la aprobación de este primer documento del Plan General se encuentran las, previstas en Cas Pastors, Can Fontet y Son Ximelis, además, por ejemplo, de la nueva ordenación de Ses Fontanelles, que reconvierte la edificabilidad comercial que tenía hasta ahora en residencial y agrupa los nuevos edificios en la calle principal alejándolos de la parte inundable de la zona húmeda.

Los anteriores son algunos ejemplos de la "necesidad" de aprobar en el pleno de esta mañana la parte estructurante del nuevo plan y dejar el Plan de Ordenación Detallado (POD) para más adelante, porque, según la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, hubiera sido "una irresponsabilidad teniendo todos los informes favorables para aprobar esta parte y siendo completamente legal su aprobación por partes, no hacerlo".

Además, frente a las acusaciones de la oposición en el sentido de que la aprobación de la parte estructurante sin disponer de la ordenación detallada llevará el "caos" al urbanismo palmesano y retrasará aún más la concesión de licencias urbanísticas, Truyol ha indicado que va a ocurrir lo contrario, puesto que a partir de ahora, por ejemplo, las licencias que necesiten un informe favorable del organismo público de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que habitualmente tarda meses y en algunos casos años, ya no será necesario puesto que se contempla en la ordenación aprobada.

Pese a lo anterior los partidos políticos de la oposición no han modificado ni un ápice sus planteamientos ya puestos de manifiesto en varias ocasiones, entre ellas, el pasado lunes en el seno de la comisión informativa previa al pleno de hoy.

El partido Popular parte de la base de que la aprobación separada de los documentos estructurantes del plan y del de ordenación detallada es ilegal, por lo que su portavoz, Mercedes Celeste, antes de iniciar la sesión ha pedido al alcalde la suspensión del pleno. La petición se ha reiterado en otros momentos como justo antes de la votación, que han pedido que sea a mano alzada.

Celeste ha insistido en que la aprobación separada del nuevo planeamiento "provocará "inseguridad jurídica y un mayor colapso en la concesión de licencias de obra". Aseguró que faltan informes preceptivos en la documentación, como el de Carreteras del Consell, algo que fue desmentido en varias ocasiones por la teniente de alcalde Neus Truyol, asegurando que cuentan con todos los informes necesarios favorables. La portavoz conservadora insistió en su argumentación y dirigiéndose a los concejales del equipo de gobierno aseguró que "están cometiendo un gran error y un gran responsabilidad jurídica y política". Además, al margen de lo anterior ha asegurado que la propuesta "no solventará los problemas de vivienda que Palma padece ni a medio ni a largo plazo", porque, entre otras cosas "prevén un crecimiento poblacional irreal a la baja ya que es menos de la mitad que el experimentado por la ciudad en los últimos 20 años".

La portavoz del PP ha asegurado también que es un plan que no protege al pequeño comercio, puesto que "se proyectan 760.000 metros cuadrados de nueva zona comercial", y va a suponer la puntilla a los mercados municipales con "el fraccionamiento de los barrios", refiriéndose a la previsión de la creación de las denominadas "superislas". Ha recordado asimismo la existencia de informes "desfasados" además de ser inviable económicamente ya que la ejecución de las grandes infraestructuras suponen una inversión de 1.600 millones de los cuáles solo un centenar provienen de las arcas municipales.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, tras recordar que fue el único partido que ya votó en contra en la aprobación inicial, entre otras cosas por haberse partido de un avance aprobado en 2014 que luego no se ha respetado , permitió hacer este plan "con secretismo y falta de participación ciudadana".

Asimismo, Coll ha manifestado que la propuesta del equipo de gobierno "no solventa el principal problema que tenemos que es el del acceso a la vivienda", que auguró que "empeorará" porque "al reducir el suelo urbanizable a la mitad provocará la especulación dificultará la construcción de las necesarias viviendas".

Ha insistido también en el "grave problema" de la inseguridad jurídica" porque "no podemos tener dos planes de ordenación detallados que, además, un experto jurídico ha dicho que puede ser ilegal". Coll ha insistido asimismo en que la previsión de vivienda de protección oficial "no es real". Otro motivo para rechazar este plan por Vox es el hecho de que "tiene el color político de Més". Por último, Coll ha manifestado que aprovecharán el plan "para hacer todas las promociones de viviendas que permita" y ha anunciado la introducción "de las modificaciones puntuales necesarias".

Las razones para votar en contra de Ciudadanos no se alejan a las de los demás partidos de la oposición. Su portavoz, Eva Pomar, también ha alertado de la "inseguridad jurídica" que supondrá esta aprobación parcial y ha calificado el pleno de esta mañana. como un acto electoralista, por lo que ha manifestado que su grupo no puede hacer "un acto de fe ni votar a ciegas", ya que no disponen de la visión global que les daria que se aprobara al mismo tiempo el Plan de Ordenación Detallado. Ha calificado también la aprobación definitiva como "un ejemplo de sectarismo y de irresponsabilidad".