La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, ha intervenido esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Palma y ha lamentado que, pese a la moción aprobada por unanimidad en el pleno del pasado mes de febrero en el que el Ayuntamiento se comprometía a la adquisición de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rossselló para convertirlas en un parque, "acabemos el presente mandato con el problema de las canteras abierto y sin resolver".

La intervención de la dirigente vecinal se ha producido a raíz de la proposición presentada por urgencia por el grupo municipal del PP en la que piden que Cort modifique en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cuya aprobación definitiva de la parte estructural se prevé para este viernes la inclusión de los terrenos que de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló como sistema general de espacio libre público en suelo rústico; que Cort, el Consell y el Govern adquieran estas antiguas explotaciones por el sistema de expropiación y que se inicien los trámites oportunos para el inicio de la tasación de ambas explotaciones.

Si bien desde la Federació, que representa a la plataforma de las canteras de Establiments que aglutina a más de 20 asociaciones y entidades ciudadanas y ecologistas como el GOB, consideran que el cambio de la calificación del suelo "es imprescindible" ha manifestado que las administraciones deben decidir el cómo y el cuándo.

Alcázar ha recordado que la plataforma siempre ha abogado por la unidad y el diálogo en esta cuestión, y ha solicitado que "si de verdad creen en la moción aprobada por unanimidad busquen soluciones juntos y se pongan de acuerdo en cómo resuelven este tema". No obstante, les advirtió de que "no salgan a la calle a decir a la ciudadanía que el problema está resuelto, porque no lo está" y les pidió que "dejen los actos de fe para las iglesias, porque en política solo tiene sentido desde los hechos y las realidades materiales y tanjibles.

A la espera de la discusión que va a generar el el pleno la moción del PP, se sabe que el equipo de gobierno, a través de la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha propuesto la aprobación de una moción transaccional, que va a ser rechazada por el partido conservador tal como ha declarado ya la portavoz de este partido, Mercedes Celeste.

La propuesta del equipo de gobierno incluye la aceptación del cambio introducido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en relación a la clasificación de los terrenos de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, que pasan de rústico a ser calificados como Infraestructura Verde. De esta forma, siguen siendo rústicos, aunque se permiten usos relacionados con la instalación de equipamientos deportivos, socioculturales o de energías renovables, entre otros, con el fin de dar respuesta a las demandas vecinales en este sentido. En relación al sistema de adquisición de los terrenos, si bien no están en contra de su posible expropiación consideran que se debe ampliar el abanico, manteniendo la posibilidad de su compra directa, sistema que en algunos casos, como el del Lluís Sitjar, se ha demostrado más eficiente y rápido. En lo que sí están de acuerdo con la moción del PP es en el inicio de los trámites para su valoración y tasación.