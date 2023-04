Si un ciudadano necesita acudir al servicio de recaudación del Ayuntamiento de Palma con el fin de abonar algún gasto pendiente podrá hacerlo prácticamente al momento o, a lo sumo, el día siguiente de haber solicitado, realizar este trámite mediante la cita previa.

Se trata del único departamento municipal que dispone de citas inmediatas frente a las 3 o 4 semanas de media de otros negociados de Cort, tal como se pone de manifiesto en un estudio elaborado por la oficina de la Defensora de la Ciudadanía, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de la "recomendación" realizada por Anna Moilanen en 2001.

Si bien la Defensora ha valorado el hecho de que se ha mejorado el tiempo en el que se conceden las citas previas puesto que en el año en el que se realizó la recomendación se situaba en una media de "cuatro meses", en la comisión de Sugerencias y Reclamaciones realizada este viernes, la última del actual mandato, ha mantenido el texto íntegro de la "sugerencia realizada" hace dos años.

En descargo de otros departamentos municipales más lentos que el de recaudación a la hora de atender a los ciudadanos, Moilanen ha recordado que en este caso prácticamente solo atienden el trámite del pago de algún trámite administrativo, mientras que otros departamentos, como es el caso de las oficinas de atención al público, funcionan prácticamente como una ventanilla única y deben atender numerosos asuntos requeridos por los ciudadanos.

Desde el punto de vista de Moilanen "la cita previa ha venido para quedarse y mejorar los servicios de la administración ya sea digital o presencial", siempre que "se otorgue en un plazo razonable que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos en tiempo y forma", que se pueda obtener "por canales diversos no excluyentes" y que "se informe con claridad sobre los criterios y las prioridades con que se dan".

Del estudio elaborado se desprende también que los distintos servicios municipales tienen aplicativos y criterios diferentes a la hora de tramitar y conceder la cita previa, lo que despista a los ciudadanos, además de que algunos de ellos, tienen una falta de recursos importantes que no permiten ofrecer plazos razonables.

Igualmente, Moilanen pone de manifiesto que "las agendas se abren a primera hora y a las 11 ya suelen estar todos los días ocupados", y que algunos "no ofrecen fechas razonables" o no "permiten escoger la cita previa". Además, no todos controlan el aplicativo, hasta el punto de que en algunos casos se han llegado a conceder citas en Jueves y Viernes Santo, siendo estos días festivos. Asimismo, también ha criticado que algunos servicios continúan sin ofrecer la opción de la presencialidad.