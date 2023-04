El Parque de Son Dameto fue escenario este sábado por la mañana de un animado Rastrillo-Feria del Libro solidarios, como anticipo festivo al día de Sant Jordi. Decenas de personas pasaron por la zona verde y pudieron comprar, a precios muy ventajosos, libros, antigüedades, zapatos, bolsos, cuadros y todo tipo de objetos de decoración.

El evento fue organizado por la Parroquia de Sant Pau y la Asociación de Vecinos (con la colaboración de Cort) y fue un complemento al anterior baratillo, organizado en octubre y donde se vendió especialmente ropa. La recaudación provisional apuntaba a una cifra superior a los cuatro mil euros, dinero que irá destinado a proyectos solidarios ejecutados por misioneros mallorquines en países en vías de desarrollo y por entidades locales, como Caritas o la Escuela de Alfabetización de inmigrantes del barrio.

Como en anteriores ocasiones, distintos dirigentes políticos quisieron acercarse al baratillo para departir con los vecinos y colaborar con el evento benéfico. Entre estos visitantes destacaron la consellera de Afers Socials i Sports del Govern, Fina Santiago (Més); y los dirigentes del PP, PSOE y El Pi, respectivamente, Jaime Martínez; Óscar Cereijo y Pep Melià.

Paz Aritzi fue una de las decenas de voluntarios que ayudaron en la organización. “He pasado una mañana muy agradable porque he estado en la sección de libros, en la parte de la temática infantil y juvenil. Me ha gustado ver la ilusión por la lectura en padres y niños, porque no todo tiene que ser jugar con vídeoconsolas y he aprovechado para motivar a esos niños a leer”, dice Aritzi.

El matrimonio formado por Antonio Marqués y Pepa Sánchez también hicieron de voluntarios, en libros y regalos, respectivamente. Los dos fueron “ayudados” en las ventas por sus nietos Andreu y Laila, de corta edad. Los objetos que nutren los rastrillos son donaciones que llegan a la Parroquia desde distintos puntos de Mallorca. Los baratillos sirven también como medios muy fructíferos para fomentar la economía circular y el reciclaje.

Fira del Llibre

En la anticipada “Fira del Llibre” se pudieron encontrar obras de divulgación, una completa muestra de narrativa, libros y cuentos para niños y adolescentes, discos de vinilo y cintas diversas. También hubo un voluntario, Jordi, que montó una improvisada silla de barbero al aire libre yhubo muchas personas que aprovecharon la mañana para “pasar por la peluquería”. El mercadillo contó con un pequeño bar, donde se pudieron degustar bebidas frescas, cafés y hasta churros recién hechos.