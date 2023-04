Cada año, durante las procesiones de Semana Santa, tengo la costumbre de salir con la cámara. Es una buena oportunidad para hacer fotos costumbristas, pero cuando no estoy inspirado, me pongo pequeños retos. Este año me propuse fotografiar algún Cristo con un halo de luz usando las farolas de Jaime III y con la tontería me pasaron dos horas volando pero alguna me quedó medio bien.