El halcón Harri, que habita desde hace años una jaula del centro de protección animal de Son Reus, será alimentado utilizando unos métodos menos agresivos. Así se acordó en el pleno celebrado ayer a raíz de una propuesta presentada por el grupo municipal de Ciudadanos, cuya redacción final fue consensuada con el teniente de alcalde de Medio Ambiente y responsable de Son Reus, Ramon Perpinyà.

Ciudadanos, haciéndose eco de la denuncia presentada por un ciudadano ante la justicia, que fue reiterada ayer en el turno de intervenciones por José Ángel Berrios, pidió explicaciones sobre la presunta mutilación de palomas con el fin de dar de comer al halcón.

Perpinyà reiteró que en todo momento se siguen las instrucciones emanadas por los veterinarios de Son Reus para dar de comer a Harri, aunque se comprometió a estudiar alternativas «menos agresivas» siempre teniendo en cuenta que estas aves se alimentan de carne de animales vivos, no de cadáveres. Pese a ello se comprometió también a que los veterinarios supervisarían los mecanismos utilizados.

El concejal explicó asimismo que desde 2005, año en el que entró en funcionamiento el Consorcio de Recuperación de la Fauna (Cofid), Son Reus no acepta de forma permanente fauna silvestre.

No obstante en el caso del halcón Harri se trata de un ave que no se puede liberar, no solamente por su edad, lo que probablemente implicaría que no pudiera sobrevivir, sino también porque no es un ejemplar autóctono. En relación a las denuncias por las numerosas deficiencias existentes en el centro de Son Reus, puestas de manifiesto por la concejala del PP, Monse Oliveras, Perpinyà explicó que estas instalaciones en este mandado han experimentado las mejoras más importantes de los últimos años. Entre otras, citó la puesta en funcionamiento de un nuevo quirófano, la reforma de las jaulas o la sustitución de las cubiertas de fibrocemento.