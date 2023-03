Ir a por lana y salir trasquilados. Este es un refrán perfectamente aplicable a lo que ha ocurrido hoy en el pleno que se está celebrando en el salón de actos del Ayuntamiento de Palma a raíz de una proposición presentada por el grupo municipal del PP en la que se solicitaba la reprobación del alcalde, José Hila y de la concejala Angélica Pastor "por su gestión como responsables de la Policía Local de Palma.

El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Ducrós, ha insistido que desde el equipo de gobierno se ha trabajado intensamente en la recuperación "de la dignidad" de la Policía Local y de sus mandos por lo que, tras instar a los populares a que "dejen en paz a la Policía" manifestó no entender por qué llevan nuevamente esta cuestión al pleno que ha calificado como de "su propia inmolación", cuando "deben explicar aún por qué se reúnen con condenados por corrupción (aludiendo a José María Rodriguez) y si han preparado las listas que presentarán en Palma y el programa electoral a su dictado". En este sentido Durcrós ha insistido en que "digan cuál es la deuda del PP con el señor José Maria Rodríguez".

Previamente la portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste, había defendido la reprobación al alcalde y a Pastor, en su etapa en el pasado mandato como concejala delegada de la Policía Local, y la justificó por no haber "reconcido sus errores, haber tomado decisiones con prejuicios, abuso de poder y la concatenación de errores", que le llevaron a ser "cruel y cobarde" con los policías y mandos afectados y finalmente resueltos". Por ello, ha finalizado su intervención afirmando que "merecen estar en la oposición porque no se arrepienten de nada", afirmación que tuvo por respuesta por parte de Ducrós de nuevo la comida con Rodríguez "que exhibe todos los símbolos de la corrupción", por lo que, ha insistido en que "es inaceptable que se reúnan con una persona condenada y no den explicaciones".

Desde la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Eva Pomar, que apoyó la moción de reprobación sin prosperar, en referencia a la comida de la cúpula del PP con José Maria Rodríguez, ha manifestado que "esta semana los halcones de la corrupción sobrevuelan la ciudad" e hizo votos para que "la soberbia y la corrupción no vuelvan a este ayuntamiento". Auguró también que a lo largo del pleno asistiremos "a un partido de pin-pon para ver qué partido tiene más corruptos", aludiendo a otros puntos solicitados por los grupos de la oposición relacionadados con la petición de dimisión de la teniente de alcalde Neus Truyol, o la sentencia por prevaricación administrativa contra la exteniente de alcalde de Podemos Aurora Jhardi.