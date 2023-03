El 69,6% de las personas LGTBI de Palma han sufrido discriminación por su condición sexual. Este porcentaje se incrementa hasta alcanzar el 81,81% en el caso de las personas Trans. Estas son las principales conclusiones de un estudio elaborado por la entidad Ben Amics, con el apoyo económico del Ayuntamiento de Palma, que por primera vez, mediante la distribución de un cuestionario en el que han participado 280 personas del colectivo, analiza la situación que se vive en Palma.

Jan Gómez, vicepresidente de Ben Amics, ha manifestado ser consciente de las limitaciones del estudio, puesto que ha podido dejar fuera a las personas mayores y que mayoritariamente las que han respondido a la encuesta son jóvenes y con estudios. Pese a ello, ha considerado que se trata "de una muestra representativa de la opinión y de la situación del colectivo en nuestra ciudad" que, además, tiene la ventaja de. ser el primer estudio o diagnóstico que se tiene de Palma.

Según Gómez los resultados del estudio han puesto sobre la mesa "datos alarmantes" ya que se comprueba que el 70% de personas LGTBI declaran haber sufrido discriminación en algún momento de su vida por su condición y, además, en el 50% de los casos la han sufrido en Palma.

También se pone de manifiesto que un 20% de las personas Trans (uno de cada cinco) dejan de realizar trámites burocráticos, como renovar el empadronamiento, la tarjeta ciudadana o la intermodal, por no que tener que sufrir discriminación por la falta de sensibilidad o de formación por parte de determinados funcionarios públicos y por la no adecuación de los formularios administrativo que, a menudo, no reconocen los distintos tipos de familia a la determinación de género.

Asimismo, un 52,8% afirman que han sufrido acoso escolar. A nivel laboral un tercio de las mujeres Trans están sin trabajo.

Pocas denuncias por violencia

La diagnosis revela también que se interponen muy pocas denuncias ante las situaciones de violencia y discriminación que padecen (apenas un 10%), puesto que muchas de ellas se producen en entornos cercanos, laborales e incluso familiares. En este aspecto ha considerado que el piso de acogida para personas LGTBI maltratadas puede ser un revulsivo para cambiar esta situación.

Futuro Centro LGTB de Flassaders

Por su parte el teniente de alcalde de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Alberto Jarabo ha puesto de manifiesto la importancia de disponer de estudios como el elaborado por Ben Amics, que orienten las políticas públicas con el fin de cubrir las necesidades del colectivo.

Al respecto, ha puesto de manifiesto que una de las conclusiones de la iniciativa pone de manifiesto la carencia de Palma de lugares de socialización y ha anunciado que espera que antes de finalizar el presente mandato su departamento haya aprobado las bases para la gestión del futuro Centro LGTBI que se instalará en Flassaders que, en principio, estará abierto a toda la población y que servirá, entre otras cosas como lugar de encuentra para la gente mayor del colectivo.