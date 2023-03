UGT Servicios Públicos ha lamentado que la situación de la plantilla del Institut Municipal d'Esportes (IME) en Palma siga siendo "muy precaria" y que no haya mejorado tras ocho años de alcaldía de José Hila.

La entidad sindical también ha censurado la "mala gestión" del equipo directivo y la "poca implicación" del concejal de Deportes en Cort, Francisco Ducrós, ha precisado este lunes en un comunicado.

El sindicato ha asegurado que el Ayuntamiento no ha solucionado los problemas de personal que tiene el IME y ha acusado al consistorio de continuar "maltrato" hacia el centenar de personas que componen la plantilla.

"Las horas extras no se pagan desde hace un año, nunca llega la ampliación de plantilla, asumen tareas de superior categoría para las que no se cobra, no hay promoción interna y no hay forma de cubrir las bajas por los bajos salarios del IME", han lamentado los representantes de los trabajadores.

Además, mantienen que la relación de puestos de trabajo se ha aprobado de forma "unilateral" por la empresa sin una valoración específica, que se ha establecido un organigrama "irreal" y que el convenio colectivo levanta negociándose "desde hace seis años".

Todo ello ha llevado a que los trabajadores interpongan demandas judiciales para reclamar sus derechos y que se hayan ganado ocho, la mayoría relativas al reconocimiento de la categoría laboral, detallado el sindicato.

En esta línea, UGT Servicios Públicos ha criticado que la "falta" de personal provoca que desde hace cinco años se cierren días puntuales las oficinas del polideportivo de S'Estel o el de San Agustín.

Por último, UGT considera "intolerable" que la plantilla del IME, que es personal público laboral, tenga que "luchar" para conseguir unas condiciones de trabajo que el personal laboral y funcionario del Ayuntamiento disfruta "desde hace años".